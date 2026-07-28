Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odnosno Uprava za agrarna plaćanja, pozvalo je sve korisnike IPARD III programa da pre podnošenja zahteva za odobravanje konačne isplate provere da li imaju neizmirene dospele obaveze po osnovu javnih prihoda.

Kako navode iz Ministarstva, cilj ovog upozorenja jeste da se spreči odbijanje zahteva i omogući nesmetana isplata odobrenih sredstava.

Prethodni javni pozivi za Meru 1 i Meru 3 sprovedeni su uz uslov da korisnik na dan podnošenja zahteva nema neizmirene dospele obaveze prema državi. Tokom administrativne kontrole utvrđeno je da je određeni broj zahteva odbijen upravo zbog postojanja takvih dugovanja.

Posebnu pažnju obratite i na najmanje iznose

Iz Uprave za agrarna plaćanja poručuju da korisnici pre podnošenja zahteva treba da provere stanje svojih obaveza kod Poreske uprave Srbije, ali i kod nadležne lokalne poreske administracije.

Posebno upozoravaju da treba proveriti i najmanja dugovanja, uključujući glavnicu, obračunatu kamatu, troškove postupka i druge dospele obaveze.

Svako neizmireno dugovanje koje postoji na dan podnošenja zahteva može, u skladu sa propisima i uslovima javnog poziva, predstavljati razlog za odbijanje zahteva za konačnu isplatu.

Preporuka korisnicima IPARD programa

Uprava za agrarna plaćanja, ukoliko korisnik ne dostavi potvrde o izmirenim obavezama, ove podatke pribavlja službenim putem od Poreske uprave i nadležnih lokalnih poreskih administracija.

Ipak, korisnicima se savetuje da sami pribave i uz zahtev prilože odgovarajuća uverenja kako bi izbegli moguće administrativne probleme i ubrzali postupak.

Poziv je upućen i konsultantskim kućama i agencijama koje pomažu u pripremi IPARD projekata, kako bi svi korisnici na vreme proverili i izmirili eventualna dospela dugovanja po osnovu javnih prihoda.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede / Uprava za agrarna plaćanja. Saopštenje je dostupno na zvaničnim stranicama: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprava za agrarna plaćanja – IPARD III.