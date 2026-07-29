Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević izjavio je juče da očekuje neizvesnu kampanju za predstojeće izbore, navodeći da neće biti lako doći do pobede, ali da će SNS učiniti sve da pokaže da je konkurentna i da će se boriti za najbolji rezultat.

Vučević je rekao da očekuje da će predsednik Republike Aleksandar Vučić vrlo brzo po raspisivanju parlamentarnih izbora podneti ostavku, što je, kako kaže, i sam najavio i da će ući u izbornu kampanju kao građanin, a ne sa funkcijom.

- Nadam se da će se lista SNS zvati Aleksandar Vučić, predsednik vlade ili premijer Ujedinjene Srbije... Neće biti lako da pobedimo, ali učinićemo sve da pokažemo da smo konkurentni i da imamo šansu da se borimo za najbolji rezultat - rekao je Vučević za TV Prva.

Naveo je da će SNS imati potpuno drugačiju kampanju nego do sada, sa mnogo manjih događaja, a da će prve veće skupove imati već krajem leta i početkom jeseni.

Kako je najavio, fokus kampanje SNS biće razgovori s manjim grupama ljudi u svim sredinama.

- Dostupnost, slušanje i razgovor s narodom je nešto što nije bilo toliko karakteristično za našu političku stranku, obično su to bili veći događaji. Mislim da ćete sad videti veliki broj malih događaja, recimo da naš kandidat za predsednika vlade može da sedne u manjem mestu sa 10, 15, 20 ljudi i da razgovara. I iz tog razgovora uvek se nešto reši, dogovori i ljudi vide da se čuje njihov glas, a da oni koji su odgovorni za državu rešavaju te stvari - rekao je Vučević.

Na pitanje o tome da blokaderi dovode u pitanje legitimitet predstojećih izbora, Vučević je rekao da niko ne zna kakav će biti izborni rezultat, a da se zna, ne bi se ni održavali izbori i vodila kampanja.

Naglasio je i da će SNS učiniti sve da kampanja bude pristojna i da se vodi računa šta se izgovara.

Oni su stvorili atmosferu da su pretnje i napadi normalni

Vučević se osvrnuo i na pretnje smrću upućene predsedniku Vučiću na društvenim mrežama i rekao da su tužilaštvo i policija pravovremeno intervenisali i priveli muškarca koji je pretio Vučiću odrubljivanjem glave, ali da ga ne osuđuju oni koji su, kako kaže, stvarali atmosferu da su takvi napadi i pretnje normalni.

- Očekivao sam da se konačno pojavi ta normalnost i ljudskost, bez obzira kom političkom bloku pripadate. Ne mogu da verujem da neko može da ćuti na ovakve stvari - rekao je on.