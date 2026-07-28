Fabio Mineti iz mesta San Đorđo Kanaveze u Italiji je martu 2022. godine, dok je sređivao dokumenta sačuvana u kući svojih roditelja, na dnu jedne fioke pronašao je dve stare knjižice tekućih računa iz sedamdesetih godina prošlog veka.

Knjižice su godinama stajale u fioci

Knjižice su glasile na njegovog oca Luigija i majku Bernardinu. Otvorene su u filijali tadašnje Štedionice Torino u San Đorđu Kanavezeu, a na njima su bili evidentirani depoziti u ukupnom iznosu većem od pet miliona italijanskih lira.

Za ono vreme to je bio veoma veliki iznos, ali je vremenom potpuno pao u zaborav. Knjižice su decenijama stajale među porodičnim papirima, bez korišćenja i bez pokušaja da se novac podigne.

Fabio ih je pronašao oko godinu i po dana nakon smrti svog oca, koji je preminuo u septembru 2020. Dok je pregledao dokumentaciju koju su roditelji ostavili iza sebe, dve male papirne knjižice ponovo su ugledale svetlost dana, otkrivajući ušteđevinu koja je bila sačuvana još pre nekoliko decenija.

Nije znao da li ima prava na novac

Tada se otvorilo pitanje njihove današnje vrednosti i da li naslednik ima pravo da preuzme novac koji je na njima bio položen.

Nije bilo dovoljno samo preračunati lire u evre. Kod starih štednih knjižica često se postavljaju pitanja obračuna kamata, usklađivanja vrednosti novca, zastarelosti potraživanja, kao i potrebne dokumentacije kojom se dokazuje pravo na isplatu.

Kako bi pokrenuo postupak, Mineti se obratio udruženju Giustitalia iz Rima, koje pruža pomoć potrošačima u ostvarivanju prava na sredstva vezana za stare štedne knjižice, štedne obveznice i druge finansijske instrumente koji godinama nisu korišćeni.

Cilj je bio da se dokaže njegovo pravo kao naslednika i da dobije ne samo iznos koji je prvobitno bio položen, već i sredstva koja su se u međuvremenu obračunavala tokom proteklih decenija.

Banka mu je isplatila 110.000 evra

Prema navodima italijanskih medija, postupak je završen u njegovu korist, pa će banka morati da isplati 110.000 evra.

Taj iznos je višestruko veći od nominalne vrednosti pet miliona lira preračunatih u evre, što pokazuje koliko su na konačan obračun uticali kamate, usklađivanje vrednosti i drugi pravni i finansijski elementi nastali tokom godina, piše Giornalelavoce.