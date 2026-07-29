Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da je u ponedeljak uveče u Zubinom Potoku privedeno petoro Srba zbog navodnih ratnih zločina, od kojih su dvojica zadržana u pritvoru, ističući da režim Aljbina Kurtija nastavlja sa politikom terora i odmazde nad Srbima i njihovog zastrašivanja, kako nasilnim akcijama tako i arbitrarnim hapšenjima domaćina koji godinama mirno žive na svom kućnom pragu. Predstavnici Kancelarije za KiM na terenu su u kontaktu sa porodicama uhapšenih.

- Pripadnici Kurtijeve kosovske policije sproveli su juče još jednu akciju represije u opštini Zubin Potok, privođenjem petoro Srba iz ove opštine na informativni razgovor u Prištinu. Nakon iskaza koji je trajao do kasno u noć, troje privedenih iz sela Crepulja je pušteno na slobodu, dok se u pritvoru nalaze Srbin M. J. iz sela Donji Jasenovik i M. B. iz sela Kaludra zbog navodnog ratnog zločina.

Naši predstavnici na terenu su u kontaktu sa njihovim porodicama - navodi se u saopštenju Kancelarije za KiM.

Kako se dodaje, reč je o novom pritisku režima u Prištini na Srbe u opštini Zubin Potok koji je usledio nakon bespravnog i protivpravnog rušenja vikendica Srba na jezeru Gazivode.

- Kurtijev režim nastavlja s politikom terora i odmazde nad Srbima i njihovog zastrašivanja, kako nasilnim akcijama tako i arbitrarnim hapšenjima domaćina koji godinama mirno žive na svom kućnom pragu - naglasili su iz Kancelarije za KiM.

Dodaje se da ovakve neosnovane akcije dodatno unose nemir u srpske sredine i stvaraju osećaj nesigurnosti i straha kod srpskog naroda.

- To i jeste cilj režima u Prištini koji nema politički legitimitet i svoju poziciju pokušava da izgradi ugnjetavanjem srpskog naroda - navodi se u saopštenju.

Pripadnici takozvane kosovske policije uhapsili su u Zubinom Potoku dve osobe pod sumnjom da su navodno počinile krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva tokom sukoba na KiM 1999. godine. Takozvana kosovska policija saopštila je da se oni sumnjiče da su na području Zubinog Potoka u aprilu 1999. godine učestvovali u ubistvu 23 civila.

Potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić kaže da je jedini krivac za eskalaciju na Kosovu i Metohiji režim u Prištini.

- Spremni smo za sve što nas i u budućnosti čeka. Situacija nije laka, ali bez obzira na to, znamo ko smo i šta želimo. Nastavićemo da se na različite načine borimo za prava i interese srpskog naroda - rekao je Jevtić.



Pretresali i majke sa bebama na slavi kod Prizrena!

Dalibor Jevtić izjavio je juče povodom nedavne akcije pretresa vernika na slavi Manastira Svetih Arhangela u Prizrenu da je cilj aktuelnog režima u Prištini sa Aljbinom Kurtijem na čelu da se Srbi zastraše i odustanu od ostanka na prostoru KiM, kao i da vernici odustanu da posećuju KiM i srpske svetinje.

Jevtić je rekao da se ono što se dogodilo u nedelju u Prizrenu može da podeli na dva segmenta, a da se prvi tiče nastavka onoga što se videlo na Gazimestanu za Vidovdan, a to je represija takozvane kosovske policije nad vernicima koji su došli na slavu Manastira Svetih Arhangela.

- Sa druge strane, mirnoća i volja svih tih ljudi koji su dali vrlo jasan odgovor na sve ono što je policija Kosova radila tog dana, pretresajući ljude, pa čak i kolica sa bebama - rekao je Jevtić.