Mesecima slušamo kako etiketiraju ljude kao nepismene, nazivaju ih "ćaci" i predstavljaju se kao moralni autoriteti. Međutim, istina je drugačija. Sećamo se političara Vladana Đokića koji je pokazao svoju "pismenost"

- Zbog stoga što želu šta želu da ostanu u ovoj zemlji"- izgovorio je rektor koji je, inače, na takozvanoj studentskoj izbornoj listi.

Ni Miki Aleksić nije ništa bolji. -Al se ne bi desila ni sramota sa Tivatom, da nam se smeje..."

Da li su u pitanju dvostruki aršini ili licemerje. Koje je vaše mišljenje?, piše 24sedam. Snimak možete pogledati ovde.