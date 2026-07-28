Srbomrzac Domagoj Margetić istakao je podršku Jasmini Paunović i blokaderima, dok poziva strance u Srbiju, ali i targetira predsednika Vučića i njegovu porodicu.

Količina mržnje i izmišljotina koja se svakodnevno plasira protiv predsednika Srbije dosegla je nikad veće razmere, a sada Mergetića stižu bolesne izmišljotine, sramne optužbe i još sramniji pozivi na hapšenje Vučića u njegovog brata.

- Apsolutno smatram da bivša tužiteljka (Jasmina Paunović) ovde zaslužuje podršku javnosti - rekao je Margetić.

Za sagovornike ovog podkasta "ona ima potencijal da bude predsednik ili premijer".

- Jedini koji zaslužuju, zapravo u ovom trenutku, povjerenje jesu studenti (blokaderi). rekao je Margetić, a onda najavio da oni mogu da pozovu "pomoć spolja".

Zatim je pominjao "grabljenje za gušu" predsdnika Aleksandra Vučića uz druge uvrede i najsramnije neosnovane optužbe.

Margetić je potom pozivao da se "blokira" predsednik Srbije. Da se izoluje od EU i da mu se onemogući da se sastaje sa drugih evropskim zvaničnicima.

- Aleksandra Vučića bi možda preventivno trebalo izolovati iz svih aktivnosti Europske unije, onemogućiti mu da ulazi u Europsku uniju, onemogućiti mu da se sastaje s evropskim zvaničnicima -dodao je on.

Pogledajte u narednom snimku kako u Lučićevom podkastu podržavaju Jasminu Paunović i blokadere, pozivaju strance u Srbiju, ali i na hapšenje Vučića u njegovog brata: