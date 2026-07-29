Kada se pogleda ko se sve nalazi među prvih 20 kandidata, jasno je da je blokaderska lista sastavljena od manijaka i okorelih nasilnika. Uostalom, dovoljno je samo podsetiti da se na visokom drugom mestu nalazi Jasmina Paunović, koja se „proslavila“ nakon što je na jeziv način vređala predsednika Srbije Aleksandra Vučića i njegovu porodicu.

Koji su osnovni principi ljudi koji se nalaze na takozvanoj studentskoj listi, najbolje pokazuje složna podrška uhapšenom Miroslavu Filipoviću iz Loznice.

Da podsetimo, Filipović je priveden nakon što je uoči skupa SNS-a na Vidovdan priželjkivao veliku vrućinu jer to će značiti da će „barem 15, 20 penzionera umreti“, a to znači manje glasača za Vučića!

Prekjuče se među prvima ispred Palate pravde pojavio lažni ekolog i nasilnik Zlatko Kokanović. On je došao da podrži svog prijatelja Filipovića.

Kokanović je takođe poznat po nasilničkim ispadima i 1. marta je uhapšen zbog napada na policajce.

Posle blokaderke Jasmine Paunović, koja je privukla ogromnu pažnju nakon što je na najstrašniji način vređala porodicu predsednika Srbije, sada je zasijala i „zvezda“ Miroslava Filipovića i ne bi nas čudilo da se i on nađe na ovoj listi strave i užasa.

Ako su ovakvi rasisti i ljudi koji žele smrt penzionerima, među prvih 20 kandidata - kakav li je onda stoti?! Ovo je pitanje koje se sve češće postavlja nakon novih kontroverzi.

Na trećem mestu ove problematične liste se nalazi Željko Hubač.

Nakon smene sa čela Drame Narodnog pozorišta 2018. godine kreće nezadovoljstvo i bunt dramaturga Željka Hubača i želja za političkim aktivizmom ne bi li se dočepao vlasti. Kako su se decenijama i letnje tezge po festivalima u žiriju smanjivale, Hubaču je očigledno bilo važno da se negde dodatno namiri.

Pošto ga nakon smene Dejana Savića ni Ivana Vujić, pozorišna rediteljka i bivša umetnička direktorka Belefa nije uzela u svoj tim u Narodnom pozorištu, Hubaču nije ostalo ništa drugo nego da traži novi angažman i stari šinjel.

Prvo se nudio civilnom sektoru i direktorima lokalnih Centara za kulturu kako bi napabirčio pokoji dinar na pozorišnim manifestacijama koji se finansiraju sredstvima republike, pokrajine, gradova i jedinica lokalnih samouprava, od Nušićevih dana do Dana Zorana Radmilovića u Zaječaru i Dana Mali Joakim u Kruševcu pa do Sterijinog pozorja i Susreta profesionalnih lutkarskih pozorišta Srbije.

Stari revolucionarni šinjel „Otporaša” oblači ponovo kada honorari od RTS-a počinju da jenjavaju. Podsećanja radi, ovaj „skrajnuti“ dramaturg Narodnog pozorišta pisao je scenarija za serije na Javnom servisu RTS za „Radio Milevu“, „Vojnu akademiju“ i scenario za novogodišnji program 2022. godine kako bi halapljivo zahvatio i iz budžeta javnog servisa od TV pretplate, kao da mu državne jasle u Narodnom pozorištu nisu dovoljne.

Kada mu nije prošla kandidatura za člana REM, Hubaču nije preostalo ništa drugo nego da se prišljamči blokaderskom pokretu ne bi li ga oni tako odbačenog od svih stavili na listu na visoko treće mesto preko studenta Elektronskog fakulteta u Nišu kako bi i u trećoj deceniji poput hrčka suvereno jahao u državnom sedlu i grickao državni novac, ložeći na štrajk glumce, umetnike i reditelje da se bori za njih, no istina je na drugom mestu. U novčaniku Željka Hubača!

Novi pridošlica na listi je ekstremista Safet Gicić, koji je delu javnosti poznat po širenju najgoreg antisemitizma, ali i podrške teroristima. Privatno se ne odvaja od svojih drugara sa blokada, pa je tako redovno viđen u zagrljaju sa Mišom Bačulovim i Jovom Bakićem, koje od milošte zove babo.

Da je Gicićev fanatizam sigurno dobro poznat blokaderima koji su ga stavili na listu, crno na belo dokazuju njegovi profili na društvenim mrežama, koji služe kao prava fabrika odvratne internet

propagande i napada na Jevreje.

Кao glavnu naslovnu fotografiju na Fejsbuku Gicić drži palestinsku zastavu i militantne motive. Na svojim profilima otvoreno koristi najteži govor mržnje, pa je tako 24. juna Jevreje brutalno uvredio i izjednačio sa nacistima!

"Nesrbima“ zabraniti da glasaju, penzioneri da umru - dobijamo program tzv. studentske liste od njihovih perjanica. Jasno je da se na njihovoj listi nalaze najgori od najgorih!

Tatjana Paunović u tajnosti ugovorila masne donacije

Tatjana Paunović, „predsednica sindikata Filozofskog fakulteta" i 10. na blokaderskoj izbornoj listi, uhvatila se u finansijsko kolo sa strancima i intenzivno igra sve ukrug.

Paunovićeva je direktno sa službenicima jedne ambasade ugovorila da ove godine uplate sumu od čak 25.000 dolara, zvanično namenjenu 'za realizaciju jesenje konferencije' pod nazivom „Teaching, learning and coaching - TLC“.

I ništa tu možda ne bi bilo čudno da odjednom nije drastično podignuta suma koja je prethodnih godina za istu konferenciju bila i trostruko niža!

Zašto je budžet naglo skočio baš sada kada je Tatjana postala udarna igla blokadera?!

Najveći skandal, ipak, leži u tome što je Paunovićeva ovu masnu donaciju ugovorila u potpunoj tajnosti!

Ona uopšte nije informisala rukovodstvo fakulteta o ovim parama, već je očigledno rešila da sama tajno mešetari sa službenicima iz strane ambasade.

Da li pare stvarno idu za konferenciju ili za finansiranje nekih drugih aktivnosti, znaju li poreski obveznici drugih država na šta ovdašnji blokaderi troše njihov novac, zašto se sve prikriva ukoliko je sve po zakonu i transparentno - samo su neka od pitanja na koje odgovor treba da pruže Tatjana Paunović i blokaderi koji su je stavili na čelo liste.