Naime, opozicioni poslanik u govoru je pročitao primedbe na Apoteke Beograd, jer očigledno nije znao da je par sati ranije bio završen sastanak predstavnika Apoteka Beograda i predsednika Srbije, kao i da je dogovoreno da se njihovi problemi reše.

"Nezgodno je kada čovek napiše govor, pa čita ono što je danas rešeno."

"Danas u 11:54 mediji su objavili da su Apoteke Beograd dogovorile s predsednikom Republike rešavanje tog problema. Al pošto nije govori pisan danas, nego je pisan ko zna kad, ostalo u govoru pa on siroma pročitao i ono što je rešeno," rekao je Jovanov.