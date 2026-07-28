Gostujući u televizijskoj emisiji, Miroslav Aleksić izjavio je da smatra kako će izbori biti održani nakon 4. oktobra, ali da očekuje da će građani na birališta izaći do kraja ove godine.

Kako je rekao, više okolnosti ukazuje na takav razvoj događaja, navodeći da je vlast, prema njegovom mišljenju, već u izbornoj kampanji.

Društvene mreže podsetile na ranije izjave

Međutim, ubrzo nakon nove izjave, na društvenim mrežama počeli su da se dele snimci Aleksićevog ranijeg gostovanja u kojem je kao mogući datum izbora pominjao 12. jul.

Na pitanje da li je opozicija spremna ukoliko izbori budu održani tog datuma, Aleksić je tada odgovorio:

"Rekao sam da se ukazuje da to može da bude 12. jul. To je zapravo na osnovu svih informacija s kojima raspolažemo."

Upravo zbog razlike između dve procene usledile su brojne reakcije korisnika društvenih mreža, od kojih su pojedini postavili pitanje koliko su ovakve političke procene pouzdane.