Stojković je mreži X pokušao da diskredituje Martensa, kojem je zamerio što mu FAZ nije objavio intervju, što je predsednika Vučića nazvao pametnim čovekom, kao i to što je Martens objavio da je cela priča za koju se Stojković zalagao o "Sarajevo safariju" bila laž!

Na to je odgovorio sam Martens:

"Pomalo sam iznenađen vašom tvrdnjom da ste imali "intervju" sa FAZ-om, jer mi zapravo ne tražimo intervjue od nepoznatih osoba. Ali ako budete tako ljubazni da mi kažete s kim ste razgovarali u FAZ-u, sigurno ćemo razjasniti tu misteriju," naveo je Martens.