Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević reagovao je danas gostujući na Prvoj televiziji na pretnje upućene predsedniku Aleksandru Vučiću, naglašavajući da je očekivao reakcije, kako kaže, onih koji su 10 godina upumpavali tu atmosferu.

- Stevanović je priveden zbog otvorenih pretnji predsedniku Vučiću. Užasna poruka, užasna slika. Tužilaštvo i policija su pravovremeno reagovali, da je on brzo lišen slobode. Meni je više zaparala uši ta tišina, nema osude od strane onih koji su upumpavali atmosferu da je normalno da kažete to što je rekao taj čovek. Očekivao sam da se pojavi konačno ta ljudskost, da moraju da postoje moralne granice, obziri. Ne mogu da verujem da neko može da ćuti na ovakve stvari. Ovo što je izgovorio taj Stevanović jeste balon koji je pumpan 10 i više godina. kada više od 10 godina pričate da neko nije čovek, da mu majka nije majka, da je nečovek, nepomenik, onda verovatno ljudima koji su skloni nasilju, tkvim porukama, to nije strašno- istakao je Vučević.

On je naglasio da je neko sa njihove političke strane uputio pretnje nekome, oni bi reagovali.

- Poslušajte šta je Vučić 2008. govorio za porodicu Tadića. To je zakonomernost. Ne možete da vređate nečiju porodicu. Namerno se vrši ta kontaminacija političkog života u Srbiji. Mi nismo čuli od političke konkurencije programe i ciljeve, osim pohapsićemo vas, lustrirati. Nema teme, oni samo viču „Mi vas ne volimo, vi ste apsolutno zlo“. Sve se svodi na te opskurne poruke- dodao je.

Smišljeno rade na Aleksandrovoj dehumanizaciji

Lider SNS objasnio je i da zna Aleksandra Vučića privatno više decenija.

-I on je čovek od krvi i mesa, satkan je od emocija, ali je snažan političar. Verovatno ga taj teret snažnog državnika obavezuje da ne reaguje kako bismo možda mi reagovali. Vidite da kada priča o majci, da zastane, da mu zadrhti lice. Oni su 10 godina radili na dehumanizaciji, to je jedan pakleni plan. Oni kontinuirano, smišljeno rade na Aleksandrovoj dehumanizaciji i pripremaju teren. Užasno pokvaren plan je napravljen. Skoro smo pričali i oko neverovatnog intervjua Jasmine i Lučića. To se dešava već 10 godina- podvukao je Vučević.

On je dodao i da je studentska lista interesantna iz više aspekata.

- Malo je neobično da studentska lista nema studenata i da su je ustupili. Dobro je da je dospela u javnost, jer su maske pale. Vidite da su tu ljudi koji su 10, 20 godina u politici. A ovaj intervju da je žena bila na tužilačkoj funkciji, ona je učestovala u takvom intervjuu. Narod reaguje. Danas je napadnuta Angelina i Bata Vučić, pa ko kaže da neće biti sutra neko drugi. Napad na porodicu Vučić je napad na sve porodice, na pristojnu i normalnu Srbiju. Ne beže ljudi od političke utakmice, rekao bih da sa nestrpljenjem očekuju izbore. Kada spomene se ovo što se desilo porodici Vučić, onda vidite eksploziju ljutnje i besa naroda. To je reakcija naroda na napad na naše vrednosti, porodicu. Napali su nam crkvu, hteli da spreče vojnu paradu, smeta im ćiriličko pismo, patrijarha su hteli da linčuju, smeta im SNP, Matica srpska. Ovo je napad ne na jednog čoveka, nego na narod i državu- zaključio je Vučević.

SNS će sve uraditi da kampanja bude odgovorna

Kako dalje navodi, svojim primerom pokazaće da ne žele da učestvuju u takvim raspravama.

- Mi ničiju porodicu nismo spomenuli. Oni su dolazili na naše kuće. Mora da postoji odgovornost, ne samo sa strane pozicije, već i opozicije. Dobro je da se rasprava vodi u Skupštini, to je mesto rasprave. Što se tiče SNS, mi ćemo sve uraditi da kampanja bude pristojna, da naša reč bude reč sa odgovornošću, da znamo šta radimo. Podržavamo predsednika Republike sa njegovim pozivom da se razgovara. Meni je neverovatno da predstavnici te blokaderske liste nisu prihvatili poziv da razgovaraju o raspisivanju izbora koje su oni tražili. Oni inače pobeđuju, a ako ne pobede onda su izbori pokradeni. Dajte ljudi da se uozbiljimo. Niko ne zna kakav će biti izborni rezultat. Vi nikada ne znate šta je ljudima u srcu i glavi iza paravana kada glasaju. Biće ovo velika kampanja, neizvesna, za našu listu neće biti lako da pobedimo, ali učinićemo sve da pokažemo da smo konkurentni- dodao je.

Nećemo dati da iko otvori pitanje Vojvodine

Vučević je kazao i da očekuje da Aleksandar Vučić vrlo brzo po raspisivanju izbora podnese ostavku, kako je i najavio, i da uđe u izbore kao građanin, a ne sa funkcijom.

- Mislim da ćete videti potpuno drugačiju kampanju naše liste „Ujedinjena Srbija“, biće u fokusu sa manjim grupama ljudi, razgovor sa narodom. Videćete veliki broj „malih“ događaja. Biće i u većim gradovima većim događaja. Da ljudi vide da se čuje njihov glas- otkrio je Vučević.

On je prokomentarisao i buđenje separatizma u severnoj srpskoj pokraniji, navevši da će se boriti da se sačuva nasleđe predaka.

- Imate 381 pozivni za Srbiju, 382 za Crnu Goru, a 383 dali tzv. Kosovo. A 384 je ostalo nepopunjeno. Na ovoj našoj nesreći, su videli šansu da opet aktiviraju ideju o razdvajanju Vojvodine. Mislim da je važno da se čuje glas naroda iz Vojvodine. Da kažemo šta je naša želja. Borićemo se da sačuvamo sve što je nasleđe naših predaka, nećemo dozvoliti da nam u Vojvodini neko zabranjuje da imamo SNP, da uništava Jovinu gimnaziju, da poručuju da smo posrbili Vojvodinu. Mislim da narod u Vojvodini to razume i oko toga nema šale. Nećemo dati da iko otvori pitanje Vojvodine- poručio je Vučević.