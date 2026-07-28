Predsednik Aleksandar Vučić najavio je novi paket mera koji obuhvata penzionere, socijalno ugrožene građane, borce i sve punoletne građane Srbije.

Jednokratna pomoć za sve penzionere

Prema najavljenim merama, svih 1.663.989 penzionera u Srbiji dobiće jednokratnu novčanu pomoć, dok će iznos zavisiti od visine njihove penzije.

Za ovu meru izdvojeno je 377,2 miliona evra, a cilj je da najveću podršku dobiju penzioneri sa najnižim primanjima.

Koliko novca dobijaju penzioneri?

Visina pomoći zavisi od iznosa penzije.

- 35.000 dinara dobiće penzioneri čija penzija iznosi do 31.092 dinara (minimalna penzija)

- 27.500 dinara – penzioneri sa penzijom od 31.092 do 56.848 dinara.

- 20.000 dinara – penzioneri čija su primanja veća od prosečne penzije.

Najveći iznos pomoći namenjen je penzionerima sa najnižim primanjima, kojima će jednokratna isplata u pojedinim slučajevima biti veća od mesečne penzije.

Kada počinje isplata pomoći penzionerima?

Najvažnije pitanje za penzionere jeste kada će novac biti uplaćen.

Prema najavama nadležnih, isplata jednokratne pomoći biće realizovana 14. septembra. Iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (Fond PIO) potvrdili su je da se radi na izmenama zakona kako bi sredstva bila isplaćena do naznačenog datuma. Takođe, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić ranije je najavio da se isplata očekuje u tom periodu.

Pomoć primaocima socijalne pomoći, dečijeg i boračkog dodatka

Novčna jednokratna pomoć u iznosu od 25.000 dinara biće isplaćena i primaocima socijalne pomoći, dečijeg i boračkog dodatka, dok će borcima biti isplaćeno po 10.000 dinara.

Kada će jednokratna pomoć biti isplaćena?

Kako je potvrdio ministar potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali, primaocima socijalne pomoći, dečijeg i boračkog dodatka, i borci novčanu pomoć mogu da očekuju istog dana kao i penzioneri, tj. 14. septembra.

Vučeri u iznosu od 10.000 dinara

Među merama koje je najavio predsenik Vučić jesu i vaučeri za odmor u Srbiju.

Vlada Srbije je usvojila Uredbu o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Srbije - za podelu besplatnih vaučera penzionerima za odmor u Srbiji, koji se mogu iskoristiti do 1. novembra ove godine, objavljeno je u Službenom glasniku.

Korisnici vaučera, kako je navedeno u uredbi koja je juče usvojena, su korisnici prava na penziju čiji mesečni iznos ne prelazi 80.000 dinara.

Novčana podrška za sve punoletne građane Srbije

Vučić je najavio i da će 22. septembra svim punoletnim građanima Srbije biti isplaćeno po 6.000 dinara kao jednokratna novčana podrška.

Sniženje cene lekova

Od 1. avgusta svi oni koji imaju redovnu terapiju lekove će plaćati manje. Naime, jedna od mera za poboljšanje standarda građana, koje je najavio predsednik Vučić je da građani doplatu za lekove plaćaju od 10 do 40 odsto manje i da će taj trošak država da snosi.

Kako se navodi, na spisku je 24 leka koja se prepisuju za lečenje dijabetesa, osteoroporoze, bolesti creva, Parkinsonove bolesti, angine pektoris, hipertenzije i zgrušavanja krvi, kao i više antibiotika, zatim kapi za oči i pumpice za astmu.