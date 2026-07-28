Dragan Stanojević iz Nestorovićeve stranke izneo je danas u Skupštini srbije ozbiljne optužbe na račun prof. dr Branimira Nestorovića, lidera tog pokreta.

Stanojević je u Skupštini danas govorio o novcu koji dobija pokret i kojim, kako kaže, rukovodi Nestorović. On je rekao da su 10.06. 2025 kao poslanička grupa uputili pitanje Agenciji da se izvrši provera nenamenskog trošenja sredstava, jer smatramo da je doktor Nestorović na račun naše grupe dobio oko 2,5 miliona evra.

- Sad možete zamisliti ako mi sporazumom imamo tačno propisano, kao i svuda, da većina odlučuje o raspodeli sredstava. On je jedino lično koristio ta sredstva.

On je njega optužio za zloupotrebu, snimak njegovog govora pogledajte u snimku ispod: