Politika
Skupština Srbije usvojila novi Zakon o transplantaciji organa
Novim zakonskim rešenjima jasno su definisani uslovi pod kojima se može pristupiti darivanju organa.
Skupština Srbije usvojila je juče Zakon o izmenama i dopunama Zakona o presađivanju ljudskih organa kojim se unapređuje pravni okvir za proces transplantacije.
Za izmene i dopune Zakona o presađivanju ljudskih organa glasao je 141 poslanik.
Usvojenim izmenama, kako se navodi u obrazloženju, preciznije su uređeni uslovi i postupci darivanja ljudskih organa nakon smrti lica, kao i prava i obaveze svih učesnika u postupku.
Novim zakonskim rešenjima jasno su definisani uslovi pod kojima se može pristupiti darivanju organa, čime se obezbeđuje veća pravna sigurnost i zaštita prava građana.
Novim zakonskim rešenjem uvedeni su novi članovi kojima se detaljno regulišu uslovi za darivanje organa umrlih lica koja su za života mogla da izraze svoju volju o darivanju, kao i posebnih kategorija lica koja to nisu mogla da učine na pravno relevantan način.
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