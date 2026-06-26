Skupština Srbije usvojila je juče Zakon o izmenama i dopunama Zakona o presađivanju ljudskih organa kojim se unapređuje pravni okvir za proces transplantacije.

Za izmene i dopune Zakona o presađivanju ljudskih organa glasao je 141 poslanik.

Usvojenim izmenama, kako se navodi u obrazloženju, preciznije su uređeni uslovi i postupci darivanja ljudskih organa nakon smrti lica, kao i prava i obaveze svih učesnika u postupku.

Novim zakonskim rešenjima jasno su definisani uslovi pod kojima se može pristupiti darivanju organa, čime se obezbeđuje veća pravna sigurnost i zaštita prava građana.

Novim zakonskim rešenjem uvedeni su novi članovi kojima se detaljno regulišu uslovi za darivanje organa umrlih lica koja su za života mogla da izraze svoju volju o darivanju, kao i posebnih kategorija lica koja to nisu mogla da učine na pravno relevantan način.

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