Vukadinović se našao na meti blokadra nakon što je ocenio način biranja kandidata za studentsko blokadersku listu.

Vukadinović je ocenio da čitav proces, sa „silnim krugovima, saslušanjima i vetiranjima“, više služi prikrivanju toga ko zaista donosi odluke po pitanju blokaderske studentske liste nego izboru kandidata, uporedivši ga sa upotrebom VAR-a na Svetskom prvenstvu.

- I nezavisno od slučaja tužiteljke Paunović, čitav ovaj način biranja kandidata za st. listu (sa silnim krugovima, saslušanjima, vetiranjima itd.) podseća malo na upotrebu "vara" na Svetskom prvenstvu:)) Manje služi donošenju dobrih odluka, a više zabašurivanju toga ko odluke donosi - napisao je Vukadinović na društvenoj mreži Iks.

Blokader Rade Panić se bez zadrške obrušio na Vukadinovića čim je progovorio nešto što blokaderi ne podržavaju.

I na najblažu kritiku kao što je gorenavadena Vukadinovićeva, blokaderi su ga optužili da radi direktno protiv njih i da "zastupa interese vlasti". Još jednom se pokazalo da čim se pojavi kritika, nema na koga se blokaderi neće obrušiti.