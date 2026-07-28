Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je u nedelju blokadere da ako izgube na predstojećim izborima odmah te večeri pruže ruku i čestitaju pobedniku, kao što će i on to uraditi.

Na pitanje novinara, na skupu građana, u Banovom Polju kod Bogatića, da li će možda baš Mačva biti prva tačka kada krene u kampanju, Vučić je rekao da neće pošto će ići prvo na udaljenija mesta.

- Prvo ću ići na udaljenija mesta da bih mogao, kad budem umorniji, da mi ostane ono što je bliže Beogradu. Da mogu nekad i kod kuće da prespavam - rekao je Vučić.

Na komentar novinara da njegovi politički protivnici kažu kako njegova kampanja podseća na onu Orbanovu gubitničku, Vučić je rekao da ako su tako sigurni da će pobediti može odmah da im čestita.

- Ja vama čestitam, nego ja imam pitanje za njih: Ako slučajno ne bude tako, i ako je nemoguće da Evropa promaši, jer Evropa je ta koja finansira Crtu - Amerikanci svi ih finansiraju, Nemci, Skandinavci, svi mogući i nemoguće je da oni promašuju. Ali ako se slučajno desi da promaše, je l' oni čestitaju to isto veče ili će da važi izbori ne važe ako gubimo, a čekamo Vučića da čestita ako pobedimo? Dakle, ja od njih samo tražim jednu stvar - ako izgube, te večeri da pruže protivniku ruku, kao što ću ja učiniti. Moje pitanje: Hoćete li vi to uraditi ili nećete? - poručio je Vučić.

Kazao je da neće dobiti odgovor, kao da je završeno s blokadama.

- Pa nema ni šta da blokiraju, mi ćemo lepo da prebrojimo glasove. To što su blokirali, blokirali su. Sit je narod njihovih blokada. Odavno je to prešlo na drugu stranu, tako da je to - pluskvamperfekat, što bi klinci rekli, tako da dosta tih priča. Nego, hoće li da čestitaju ili neće, to je pitanje. Samo neka na to odgovore - naveo je Vučić.

Istakao je da je kod njega sve čisto i da će posle sat i po posle izbora čestitati onome ko pobedi.

- I pobedićemo ih opet uprkos ovima što plaćaju njih da kažu da vode 10 odsto razlike i tako dalje. Nikakav problem. Znate, zapamtite, u politici morate da imate strast, da se borite i da radite za svoj narod, da volite svoj narod i svoju zemlju više od svega. I morate da verujete u to što radite, da verujete u svoje ideje, da verujete u ono što nosite, da verujete u ciljeve borbe. A onda prihvatite i poraz, nije strašno kad date sve od sebe - rekao je Vučić.

Povećanje plata za socijalne radnike

Govoreći o ekonomskim planovima države, Vučić je rekao da će uskoro biti predstavljeni detalji o povećanju plata i penzija, ali je posebno izdvojio zaposlene u centrima za socijalni rad.

- Osim toga, idemo sa svim ovim primanjima i za penzionere i za one koji su u stanju socijalne potrebe. I za naše borce, one koji imaju boračku zaštitu. Ali ćemo posebno sledeći put da vodimo računa, to je mali broj ljudi, ali hoću da znaju da ih nećemo zaboraviti, o ljudima koji rade u centrima za socijalni rad. Pod najtežim pritiskom rade, nikada niko nije zadovoljan, a primanja su im mala. Njima ćemo mnogo više da povećamo plate - rekao je Vučić.