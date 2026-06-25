Veliki broj dronova podignut je večeras isped Skupštine Srbije.

U toku su poslednje pripreme i probe pred veliki skup u Beogradu.

Podsetimo, ogroman broj ljudi krenuo je danas iz cele Srbije ka prestonici pešice. Građani su krenuli iz Novog Sada, Aranđelovca, Topole, Smederevske Palanke, Mladenovca, Kragujevca i Sopota.

Veliki skup, na koji je građane pozvao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, održaće se u subotu u Beogradu, ispred Skupštine Srbije, a građani će moći da glasaju za najvažnije teme.