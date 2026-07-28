Okoreli opozicionar i blokader Miroslav Miki Aleksić, predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) gostujući na N1 bez stida izneo je nove procene kako će izbori biti održani tek nakon 4. oktobra.

On je to izrekao nadajući se da su svi zaboravili kako je do juče ubeđivao javnost da su izbori sigurno 12. jula.

Srećom snimci postoje.

U isečku iz emisije Utisak nedelje vidi se kako je samouvereno govorio da će izbori biti 12. jula. Nakon što svaka njegova "prognoza" baš kao i reč, propadne jer ljudi shvataju da govori uglavnom koještarije, tako će i ova.

Pogledajte samo kako on "mlati" datumima...

Nada se da, ako i ćorava koka ubode, ubošće i on...

Ljudi su svesni da Aleksićeve reči, koji je juče "držao slovo" u Skupštini tri i po sata iako ga ni njegovi nisu slušali - ne vrede ama baš ničemu. A izbori će se, i uprkos Mikijevim omaškama, održati onda kada to odluči nadležna predmetna institucija.