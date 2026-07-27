Blokader Dejan Atanacković rekao je da sada "vidimo konsolidaciju vlasti" dok na strani blokadera studenata vidimo amorfnost, odnosno da nemaju oblikovan identitet, strukturu, kao ni politički plan.

- Zapravo, ja mislim da je bila od samog početka velika greška ulaziti u priču o izborima pre nego što je uspostavljen dogovor relevantnih političkih aktera koji mogu na tim izborima da pobede sa nekakvim jasnim, razumnim, razumnim politikama - rekao je Atanacković.

On je dodao da je još veća greška je bila podela koja je nastala između onih koji podržavaju blokadersku studentsku listu i onih koji podržavaju blokaderske opozicione političke stranke.

- A opet sa argumentom da te opozicione političke stranke nose sa sobom nekakve razumljive politike, dok od strane (blokaderske) studentske liste mi to još uvek ne vidimo, ne vidimo sasvim jasno - rekao je on.

On je zatim istakao da blokadersko studentske lista želi da privuče "proevropske birače" ali da ti birači nemaju predstavu nemaju kakva će biti njihova politika prema Evropi.

- Naravno, postoje sad razna neka nagađanja, neka nadanja, neke "ma da, da, to je sve sigurno", nekakve statistike... Ali to je sve vrlo neozbiljno - rekao je blokader Atanacković.

Atanacković je i nagovestio plan blokadera, da se prvo domognu vlast pa onda da odlučuju "kakve će politike biti vođenje". On je zaključio da je to nedopustivo.