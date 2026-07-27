Podsetimo, širom Srbije juče su organizovana velika narodna veselja u okviru kampanje „Ujedinjena Srbija“.

Skupu u beogradskom naselju Leštane prisustvovala je i predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, a tim povodom oglasio se i analitičar Uroš Piper, koji je na društvenoj mreži Iks podelio fotografije sa narodnog veselja.

Međutim, koliko blokarima smeta snažna podrška koju predsednik Vučić uživa među poštenim narodom, pokazuju blokaderski komentari na objavu analitičara Pipera.

Naime, blokaderi poštene ljude koji podržavaju predsednika Srbije nazivaju „seljačinama“, dok im po svemu sudeći samo blokaderi "normalni".

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