Kako je istakao poslanička grupa blokadera mogla da bude sastavljena od ljudi koji se međusobno gotovo i ne poznaju.

- Ja neću da otvaram razna druga pitanja, apsolutno nije mesto i vreme kako će izgledati ogromna poslanička grupa u kojoj niko nikog ne poznaje. Dakle, nikad nije bilo da ljudi kad izađu na izbore u okviru jedne grupe, oni se poznaju, oni su sedeli, razgovarali, sali. A ovde ne. Vi ćete imati 70 ljudi koji se ne znaju, možda iz javnog života. To je fascinantna situacija. I to su novi problemi - saopštio je Korać - rekao je Korać.

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