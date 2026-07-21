Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov reagovao je na društvenoj mreži Iks povodom spekulacija o održavanju sednice Narodne skupštine.

Komentarišući izjavu predsednika Narodnog pokreta Srbije Miroslava Aleksića, Jovanov je naveo da situacija nije onakva kako se predstavlja u javnosti.

"Aleksić je rekao da mu ova nedelja ne odgovara"

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Jovanov je napisao da Aleksić nije odbio održavanje sednice, već da je poručio da mu termin tokom ove nedelje ne odgovara jer nije prisutan.

– Pa nije baš bilo tako. Aleksić je rekao da mu ova nedelja ne odgovara zato što nije tu. Da li je opet odmor u pitanju, ne znam, ali jedini način da se sednica ikada održi bio je da se utvrdi kada će blagovoleli da budu na sednici oni koji su je i tražili – napisao je Jovanov.

"Otklanja se ustavna prepreka za raspisivanje izbora"

Jovanov je dodao da bi završetkom sednice bila otklonjena ustavna prepreka za raspisivanje izbora.

– Uzgred, završetkom te sednice otklanja se ustavna prepreka za raspisivanje izbora. Tako da... – poručio je Jovanov u objavi.

Njegova reakcija usledila je nakon medijskih navoda o mogućem terminu održavanja sednice Narodne skupštine i izjava predstavnika opozicije o tom pitanju.