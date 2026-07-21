Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov reagovao je na društvenoj mreži Iks povodom spekulacija o održavanju sednice Narodne skupštine.

Komentarišući izjavu predsednika Narodnog pokreta Srbije Miroslava Aleksića, Jovanov je naveo da situacija nije onakva kako se predstavlja u javnosti.

"Aleksić je rekao da mu ova nedelja ne odgovara"

Jovanov je napisao da Aleksić nije odbio održavanje sednice, već da je poručio da mu termin tokom ove nedelje ne odgovara jer nije prisutan.

– Pa nije baš bilo tako. Aleksić je rekao da mu ova nedelja ne odgovara zato što nije tu. Da li je opet odmor u pitanju, ne znam, ali jedini način da se sednica ikada održi bio je da se utvrdi kada će blagovoleli da budu na sednici oni koji su je i tražili – napisao je Jovanov.

"Otklanja se ustavna prepreka za raspisivanje izbora"

Jovanov je dodao da bi završetkom sednice bila otklonjena ustavna prepreka za raspisivanje izbora.

– Uzgred, završetkom te sednice otklanja se ustavna prepreka za raspisivanje izbora. Tako da... – poručio je Jovanov u objavi.

Njegova reakcija usledila je nakon medijskih navoda o mogućem terminu održavanja sednice Narodne skupštine i izjava predstavnika opozicije o tom pitanju.