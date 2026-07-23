Prvobitno su studenti blokaderi izašli sa podatkom da će njihova tragikomična lista na parlamentarnim izborima osvojiti 70% glasova građana.

Kada su shvatili da su u licitiranju ipak preterali taj broj su smanjili na nešto preko 30%. Ako po njihovim analizama SNS i njeni koalicioni partneri mogu osvojiti najviše 43% ostaje da sve ostale opozicione stranke u Srbiji zajedno mogu da osvoje do 25%. Opozicione stanke o ovim podacima ćute, jer oni svi zajedno ništa konstruktivno i ne mogu da kažu.

Ali vratimo se studentima blokaderima i njihovim ideolozima. Kako vreme odmiče oni shvataju da i ovi procenti koje su sami odredili za njih će biti nedostižni na izborima. Uvidevši ovo, njihovi predsavnici već javno izjavljuju da oni neće priznati izbore i da spremaju velike nerede u Srbiji, odmah po održanim izborima.

Ovo nas navodi da se pozabavimo likom i delom jednog od njihovih najznačajnijih ideologa Milanom St. Protićem.

Neosporavajući njegovu izuzetnu stručnost iz oblasti iz koje je i doktorirao, treba ga predstaviti kao jednog izuzetno nekonzistentnog, licemernog čoveka, punog sebe i mrzitelja Srbije, što njegovi preci nisu bili.

Naime, gospodin Protić, blokaderski ideolog, dozvolio je izjaviti na lažovskoj N1 sledeće: "Trebalo je da se ispostavi ultimatum režimu i da im se kaže: sve ćemo da vam blokiramo. Nećete moći ni iz jedne zgrade da izađete, na ulici nećete moći da se pojavite."

Ovo je priprema blokadera i saopštenje šta će da urade, jer njihovi ideolozi znaju da će izbore izgubiti.

No pozabavimo se malo ličnosti ovog ideologa, koji za nekoliko dana puni 69 godina. Stručna karijera mu je briljantna i to niko ne osporava, ali........

Rođen u Palmotićevoj ulici u Beogradu, kao samoproklamovana elita u krugu dvojke, ali u političkom smislu tražio je sebe i videćemo da se nije našao.

Član DS bio je 6 godina, "Nove Srbije" 2 godine i član "Demohrišćanske stranke" 9 godina.

Kao nagradu za učešće u DOSu postavljen je za gradonačelnika Beograda, krajem 2000. godine, gde nije ostao ni godinu dana, pa su ga sklonili isti oni koji su ga i postavili.

Usledio je još jedan pokušaj da on bude nagrađen, te je imenovan za Ambasadora SRJ u SAD, gde je proveo samo nekih šest meseci, i to od 14.februara 2001. do 23.avgusta 2001. godine. Kada je stigao u našu Ambasadu postrojio je zaposlene i rekao im: "Došao sam da vam kažem da je umro drug Tito!" Ovo je dugo izazivalo opšti smeh u našem MSPu.

Tamo je kao Ambasador počeo da sprovodi neku svoju politiku, te su Amerikanci zvanično zatražili da se naša vlada izjasni da li stoji iza njegovih stavova. Opet oni koji su ga postavili nisu imali kud, nego su ga brže bolje vratli nazad u Srbiju.

Poslednja i zadnja nagrada koju je dobio i ispoštovao, a porodično dobro i unovčio, bilo je imenovanje kao Ambasadora u Švajcarskoj od 2009. do 2014. godine.

Kako su mu poručili u našem MSP prilikom odlaska u Bern to je da ne sme ništa da talasa i da bude miran kao bubica. Maltene da se ne meša ni u svoj posao, jer može nastati kakva šteta za Srbiju.

Ovaj zadnji zadatak Protić je stoički izdržao, ali je zato, što je sasvim legitimno obezbedio da mu deca studiraju u Švajcarskoj, a supruga ostane zaposlena kao uspešan lekar.

Sve bi ovo bila privatna stvar gospodina Protića, da nije njegovog licemernog ponašanja. Porodica mu živi i radi u Švajcarskoj, a on po sopstvenoj izjavi na relaciji Bern - Beograd.

Eto, ovakav čovek priziva nasilje u Srbiji, da stradaju tuđa deca, da se ruši Srbija, dok bi on prvim avionom ili kolima, do Hrvatske nije daleko, otišao do svoje porodice.

Mnogi su poput njega identični ideolozi studenata blokadera koji su naivno naseli na priče ovakvih ljudi koji rade za strane interese ili iz neke sopstvene mržnje prema Srbiji.

Gospodin Milan St. Protić je školski primer opoziciono-blokaderskog ideologa, koji je dobro situiran i čija je porodica zbrinuta i na sigurnom.