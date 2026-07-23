Vršilac dužnosti direktora Srbijavoza Ljubiša Pejičić izjavio je danas da je kompanija spremna za otvaranje nove linije na brzoj pruzi između Beograda i Budimpešte koja bi trebalo da bude puštena u saobraćaj za otprilike dva meseca.
"Kompanija Srbijavoz željno iščekuje otvaranje te linije. Što se tiče naše kompanije, mi smo apsolutno spremni za taj trenutak. Imamo nove vozove, oni su već u saobraćaju do Subotice i dobro su se pokazali. Kada se donese odluka da zvanično krene linija, mi smo spremni i čekamo naše putnike", rekao je Pejičić za Tanjug.
Saobraćaj za dva meseca
Pejčić je istakao da će nova linija doprineti rastu broja putnika i da bi puštanje u saobraćaj moglo da bude za otprilike dva meseca, prenosi Blic pisanje Tanjuga.
"Ono što kažu državni rukovodioci i Srbije Mađarske jeste da za nekih dva meseca otprilike možemo očekivati otvaranje te linije", kazao je Pejičić.
Pregovori na uspostavljanju železničke linije Beograd - Budimpešta - Beč počeli su u novembru 2025. godine.
Mađarske železnice (MAV) su najavile tada da će tokom 2026. godine, pored povezivanja Beograda i Budimpešte brzom prugom, omogućiti i vezu glavnog grada Srbije sa Bečom.
Od Beograda do Beča za šest sati
Putovanje vozom do Budimpešte trajaće oko tri sata, a između Beograda i Beča trajalo bi nešto više od šest časova.
Deonice brze pruge u Srbiji od Beograda do Subotice otvorena je u oktobru prošle godine.
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