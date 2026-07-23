Vršilac dužnosti direktora Srbijavoza Ljubiša Pejičić izjavio je danas da je kompanija spremna za otvaranje nove linije na brzoj pruzi između Beograda i Budimpešte koja bi trebalo da bude puštena u saobraćaj za otprilike dva meseca.

"Kompanija Srbijavoz željno iščekuje otvaranje te linije. Što se tiče naše kompanije, mi smo apsolutno spremni za taj trenutak. Imamo nove vozove, oni su već u saobraćaju do Subotice i dobro su se pokazali. Kada se donese odluka da zvanično krene linija, mi smo spremni i čekamo naše putnike", rekao je Pejičić za Tanjug.

Saobraćaj za dva meseca

Pejčić je istakao da će nova linija doprineti rastu broja putnika i da bi puštanje u saobraćaj moglo da bude za otprilike dva meseca, prenosi Blic pisanje Tanjuga.