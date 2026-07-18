Na nalogu "Istina Boli" na društvenoj mreži Iks objavljena je fotografija uz tvrdnju da su "Romkinje sa Plavog mosta pružile podršku studentima u blokadi", uz komentar da je razlog navodno "manje posla ove godine".

Objava je za kratko vreme privukla pažnju korisnika društvenih mreža i izazvala brojne reakcije, komentare i polemike.

Na fotografijama se vidi nekoliko osoba u blizini punkta za podršku studentima u blokadi vrlo oskudno obučene, a poznato je ko je sve radio kod "Plavog mosta". Slike govore više do reči.