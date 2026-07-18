"Studenti? Ja sam to očekivao, da je bilo pameti. Oni su trebali da objedine opoziciju, da daju neke svoje predstavnike, a ne da rade ovo, da naprave listu u kojoj su ljudi koji baš nisu studenti", rekao je Antić.

"Evo, ajde da pogledamo, evo, u Aranđelovcu izašla opozicija iz Skupštine opštine, ima ih 21, dakle muškarci i žene su odbornici. Troje studenata nema među njima. Dakle, koliko ima studenata i kod SNS-a i kod bilo koje druge stranke, toliko ih ima na studentskoj listi", kaže profesor.

Antić je ocenio je da su posledice studentskih blokada, prema njegovom mišljenju, mnogo ozbiljnije po državu nego po Srpsku naprednu stranku.

"U decembru 2024. godine neko je pomislio da može da vodi izbornu kampanju bez kandidata, bez programa, krijući se iza studenata. Ko su ti studenti, pokazalo se na izborima za studentske parlamente. Na nekim fakultetima izašlo je između pet i 20 odsto studenata, a negde su pobedile liste koje nisu bile za blokade", rekao je Antić.

On tvrdi da ne može da prihvati političku strategiju u kojoj, kako kaže, stranke odustaju od sopstvenih programa i kandidata.

"Ne mogu da prihvatim da neka politička stranka kaže da će podržati listu za koju se ne zna ko je. Mislim da je to regresija. To je šteta veća za državu nego za SNS. SNS će se, kada izgubi izbore, regenerisati jer predstavlja jedan sloj stanovništva. Nemam ništa protiv da i drugi naprave stranku koja će predstavljati svoj sloj, ali problem je što je taj naš sloj manjinski", rekao je Antić.



