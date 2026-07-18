Stranka Fides ocenila je da je smena predsednika Mađarske Tamaša Šuljoka predstavljala presedan u savremenoj političkoj istoriji zemlje, optužujući premijera Petera Mađara i njegovu stranku Tisa za politički pritisak.

U saopštenju Fidesa navodi se da je predsednik bio izložen, kako tvrde, neviđenom političkom pritisku koji je doveo do njegovog odlaska sa funkcije.

– Peter Mađar i stranka Tisa izvršili su politički napad na predsednika, stavili ga u nedostojan položaj i na kraju ga uklonili sa funkcije. Takvo nešto nije viđeno u Evropskoj uniji i predstavlja presedan od vremena najmračnijih diktatura – navodi se u saopštenju.

Orban: "Više niko nije siguran"

Viktor Orban oglasio se na društvenim mrežama, poručivši da je, prema njegovom mišljenju, Mađarska ušla u novu fazu političke krize.

– Danas je uklonjena poslednja prepreka. Tiranija više nije pretnja, već stvarnost – napisao je Orban.

On je dodao da, ukoliko se ovako može postupati prema predsedniku države, onda, kako tvrdi, "više niko nije siguran".

– Bože, čuvaj Mađarsku – poručio je bivši premijer.

Novi predsednik u narednih 30 dana

Prema navodima agencije AFP, funkciju privremenog šefa države obavljaće predsednica mađarskog parlamenta Agnes Forsthofer, sve dok parlament u roku od 30 dana ne izabere novog predsednika.

Prema mađarskom ustavnom sistemu, predsednik države nema pravo veta na ustavne amandmane.

Smena predsednika izazvala je oštre političke reakcije u Mađarskoj. Dok Fidesz tvrdi da je reč o političkom obračunu i ustavnoj krizi, vlast za sada nije prihvatila takve ocene.

Političke tenzije u Mađarskoj poslednjih meseci sve su izraženije, a sukob između vladajuće većine i opozicije dodatno se zaoštrio nakon promena na najvišim državnim funkcijama.