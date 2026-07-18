Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se država u prethodnom periodu trudila da promeni zemlju i unapredi život građana kroz velike infrastrukturne i razvojne projekte.

Kako je istakao, ponosan je na rezultate koji su ostvareni, među kojima su izgradnja puteva, pruga, škola i bolnica, kao i rast plata i penzija u odnosu na period od pre deset godina.

– Trudili smo se u prethodnom periodu da menjamo zemlju, da mnogo toga učinimo, da mnogo toga promenimo. Nažalost, iako smo mnogo toga uradili, nisam srećan samo zbog jedne stvari. Ponosan sam na mnoge rezultate: puteve, pruge, škole, bolnice. Ako hoćete, i na razliku u platama i penzijama koju smo napravili u odnosu na pre 10 godina – rekao je Vučić.

On je naglasio da nijedna država ne može da reši sve probleme svojih građana, ali da je važno pokazati razumevanje i pažnju.

– Ne možemo da rešimo sve probleme, ali biće domaćin zadovoljan i kada ga neko samo čuje, kada neko pokaže pažnju, kada neko pokaže brigu za njega – poručio je Vučić.