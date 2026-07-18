Odgovarajući na pitanje novinara o slučaju Aleksandra Radića i navodima da mu preti pritvor, Vučić je rekao da o tom slučaju zna mnogo detalja koje je, kako je naveo, dobio od bezbednosnih službi.

– Kada znate da je nešto izmišljotina i laž, onda tražite ko je sve i kako to organizovao. Čudan je taj lanac, ali to je bio jedan od pokušaja da se ljudi navedu na to da što više mrze one koji ništa nisu učinili i u tome su, nažalost, uspeli. Uradili su mnogo toga lošeg i negativnog i to je najteža posledica. O pojedinačnim stvarima neću da se izjašnjavam – rekao je Vučić.

Govoreći o radu pravosuđa, predsednik je poručio da tužilaštvo i sudovi treba da rade svoj posao.

– Nisam ja tužilac da branim bilo koga. Njima kada odgovara, tužilac je njihov, kada ne odgovara nije njihov. Sud je njihov kada prave najgore gluposti, a kada nešto njima ne odgovara onda je moj – rekao je Vučić.

On je ocenio da novinarska udruženja nisu reagovala na, kako tvrdi, neistinite navode o upotrebi zvučnog topa.

– UNS i NUNS nikada nisu reagovali na najgoru laž, koja je mogla da košta zemlju stotine života zbog mržnje koju su posejali. Posle toga ste imali paljenje prostorija SNS-a, pokušaj ubistva ljudi u Valjevu i druge incidente. Sve zbog njihovog pogrešnog i zlonamernog rada – naveo je predsednik.

Vučić je poručio da ga zanima jedino istina i da građani saznaju kako su, prema njegovim rečima, obmanjivani.

– Niko nikada nije koristio zvučni top i znali su to od početka. Sada, kada se pokazuje kako je sve bilo pravljeno na opak način, vreme odgovornosti je moralo da dođe – rekao je Vučić.