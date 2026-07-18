Uroš Piper je na društvenoj mreži Iks objavio dokumenta i fotografije za koje tvrdi da pokazuju da je Saša Tomas Čapi, kandidat na listi koju podržava rektor Vladan Đokić, i ranije bio politički aktivan.

Kako navodi, Čapi se na aktuelnoj listi vodi kao „građanski aktivista“, ali je, prema Piperovim navodima, bio kandidat na lokalnim izborima 2016. godine na listi Demokratske stranke i Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV).

Piper je objavio i dokument za koji navodi da predstavlja rešenje o izboru članova Opštinskog veća opštine Nova Crnja iz 2013. godine, na kojem je, prema njegovim tvrdnjama, navedeno ime Saše Tomasa kao člana Opštinskog veća.

„Znači, bio je u političkim strankama i bio je deo vlasti na lokalu“, napisao je Piper u objavi, uz ocenu da kandidati na listi nemaju „čiste biografije“, kako se, prema njegovim rečima, predstavlja u javnosti.

Objava je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama. U trenutku objavljivanja ovog teksta nije bilo javnog odgovora Saše Tomasa Čapija niti predstavnika liste povodom navoda koje je izneo Uroš Piper.