Kako je predsednik istakao, želi da spomene više novina i ulaganja.
- Hoćemo da uložimo 42 miliona dinara, imamo dve škole u Alibunaru, obe ćemo da podignemo u potpunosti nove, 2,5 miliona i gotovo 4 miliona evra, i država Srbija će da da taj novac. Rehabilitacija mnogih puteva, ono što je važno za ceo Banat jeste pruga Pančevo - Orlovat - Opovo - Zrenjanin, pa gore na Kikindu i Subotici, kombinajući to sa prugom Beograd - Vršac, to bi značilo mnogo za investitore - rekao je.
- Razgovarao sam sa predsednikom Rumunije, zamolio sam ga da nam kažu mogu li da konačno uradimo brzu saobraćajnicu. Prvi put sam u poslednjih 14 godina dobio odgovor da. Velika vest za sve nas, ali i za Južni Banat, brza saobraćajnica Beograd - Vršac, kad se završi auto-put Beograd - Zrenjanin. To su stvari koje menjaju budućnost!
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