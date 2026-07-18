- Hoćemo da uložimo 42 miliona dinara, imamo dve škole u Alibunaru, obe ćemo da podignemo u potpunosti nove, 2,5 miliona i gotovo 4 miliona evra, i država Srbija će da da taj novac. Rehabilitacija mnogih puteva, ono što je važno za ceo Banat jeste pruga Pančevo - Orlovat - Opovo - Zrenjanin, pa gore na Kikindu i Subotici, kombinajući to sa prugom Beograd - Vršac, to bi značilo mnogo za investitore - rekao je.