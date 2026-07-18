Povodom te posete ona se oglasila na društvenoj mreži Instagram.

"Danas sam u Beški. Došla sam da zahvalim našem narodu, svim našim građanima na ljubavi i podršci, na borbi i energiji koju nam daju da zajedno menjamo Srbiju nabolje. Naš predsednik, naš Aleksandar Vučić, ponovo je pozvao sve na dijalog, na razgovor o izborima, o stabilnosti i budućnosti Srbije. Neki su ponovo odbili, neki ponovo ćute. Nijedan poziv na dijalog, kada zovu stranci, pa i najniži funkcioneri iz inostranstva, nikada nisu odbili. Uvek su trčali da se vide i razgovaraju sa strancima. I uvek odbijali dijalog sa svojim predsednikom. I to najviše govori o njima i o tome kakvu bi politiku vodili.", napisala je Ana.

"Naš narod nikada nije dao na svoju državu i na njene institucije. Uvek smo ujedinjeni stajali u odbrani naše Srbije. Verujem da ćemo i sada, ujedinjeni do pobede, za Ujedinjenu Srbiju, do pobede uz našeg Aleksandra Vučića ! Idemo dalje, idemo da razgovaramo sa narodom, da čujemo ljude, da se i mi menjamo, ali idemo zajedno do još jedne pobede, važnije nego ikada do sada! Živela Srbija!", zaključila je ona.