Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Vladimirovcima da je uvek spreman za razgovor sa političkim protivnicima i ocenio da bi dijalog bio u interesu svih građana.

– Ja sam uvek spreman da razgovaram i mislim da je svaki razgovor lekovit. Samo razmislite – ako su oni u pravu za sve što govore, oni treba da čeznu da imaju taj razgovor zbog mirne tranzicije vlasti. Bilo bi normalno da žele razgovor, ali izgleda da je ipak drugačije – rekao je Vučić.

Predsednik je potom komentarisao incident koji se dogodio u Subotici.

– Pozivam ih za dijalog, za šta god hoće. Da ljudi vide bolju atmosferu. Da ne bude kao u Subotici danas, da je jedan mladi nečovek pljunuo starijeg čoveka i nije mu se izvinio. Kad smo bili klinci, kad uđe stariji u autobus, morali ste da ustanete. Toliko su mržnje posejali, moramo da budemo ujedinjena Srbija danas – poručio je Vučić.

On je istakao da je, uprkos političkim razlikama, neophodno sačuvati međusobno uvažavanje i graditi atmosferu dijaloga i poštovanja među građanima.