Par hiljada građana Vrnjačke Banje se okupilo da pokaže da je Srbija ujedinjena i da Srbija pobeđuje.
Tokom okupljanja oni su skandirali:
"Pobeda, pobeda!" i "Srbija pobeđuje!"
Građani su se danas okupili u vrnjačkoj Banji da daju podršku politici predsednika Aleksandra Vučića.
Par hiljada građana Vrnjačke Banje se okupilo da pokaže da je Srbija ujedinjena i da Srbija pobeđuje.
Tokom okupljanja oni su skandirali:
"Pobeda, pobeda!" i "Srbija pobeđuje!"
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