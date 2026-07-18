Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević izjavio je u Maloj Plani kod Prokuplja da ne vidi spremnost opozicije za dijalog i povratak, kako je rekao, Srbije u normalne životne tokove.

On je podsetio da je predsednik Aleksandar Vučić ponovo uputio poziv na razgovor, ocenjujući da je dijalog neophodan za rešavanje političkih nesuglasica.

– Verujem da je razgovor nasušno potreban i da će na drugoj strani preovladati odgovornost, jer će i oni biti deo političkog sistema posle izbora. I vlast i opozicija imaju odgovornost prema građanima i državi – rekao je Vučević.

Dodao je da bi, ukoliko opozicija zaista veruje da ima većinsku podršku građana, trebalo da prihvati razgovor o organizaciji izbora.

– Ako ste toliko sigurni u pobedu, zašto bežite od razgovora? Hajde da sednemo i dogovorimo datum izbora i sve što je potrebno – poručio je.

"Na listi ima svega osim studenata"

Komentarišući opozicionu listu za parlamentarne izbore, Vučević je rekao da se na njoj nalaze političari, ali da nema studenata.

– To je jedino malo čudno. Možda i previše čudno da studentska lista nema studenata. Sve dimne zavese su se raspršile, dunuo je vetar i sada je sve jasno. Ljudi mogu da vide ko stoji iza svega i koliko tu ima studenata, a koliko političara – rekao je.

On je ocenio da će građani na izborima odlučivati između različitih političkih programa i vizija razvoja Srbije.

O incidentu u Subotici

Vučević je osudio incident u Subotici u kojem je, prema navodima, stariji muškarac napadnut zbog svoje političke opredeljenosti.

– To nije normalno ponašanje. Žao mi je tog čoveka koji je u tim godinama doživeo takvu neprijatnost. Niko to ne zaslužuje – rekao je.

Dodao je da su podele u društvu, prema njegovim rečima, najveći problem i da je važno očuvati međusobno poštovanje među građanima.

Najavio završetak bolnice u Prokuplju

Govoreći o razvojnim projektima, Vučević je rekao da se nastavlja ulaganje u putnu infrastrukturu i privredu, kao i da se privodi kraju izgradnja Opšte bolnice u Prokuplju.

Kako je naveo, vrednost te investicije iznosi oko šest milijardi dinara, odnosno gotovo 60 miliona evra.