Vučić je konstatovao da niko ne može da razume zašto blokaderi ne žele da razgovaraju, a

"Tvrde da ubedljivo pobeđuju, a niko ne može da razume zbog čega blokaderi ne žele da razgovaraju."

"10 odsto razlike, to je ubedljiva pobeda. Ako tako pobeđujete, vi samo možete da razgovarate sa nama da obezbedite prenos vlasti, nema tu velike filozofije. Vi ste primetili jednu stvar, da ponavljaju stalno da pobeđuju. Ok, nemam ništa protiv. Ali vi želite da pobedi jedna grupa ljudi - parazita na državnim jaslama, onih koji ne mogu i ne umeju da vode državu, koji nisu poštovali državu," kaže Vučić.