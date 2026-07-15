Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da će učestvovati na samitu "Jugoistočna Evropa - Ukrajina" koji se danas održava u Kijevu.

"Naravno, dobro je kada sarađujete. Bio sam do sada na četiri skupa, u Odesi, Dubrovniku, Atini i Tirani. Ali neće ni to biti jednostavno, imajući u vidu predloženu deklaraciju i sve drugo", rekao je Vučić novinarima u Parizu gde je prisustvovao vojnoj paradi povodom Nacionalnog praznika Republike Francuske.

Naveo je i da bi trebalo da se sastane sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim.

Celo jučerašnje obraćanje predsednika Vučića možete pogledati u našoj posebnoj vesti OVDE.