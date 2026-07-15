Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Parizu da se najavljena novčana pomoć građanima i penzionerima neće finansirati prodajom državne imovine, odbacujući tvrdnje koje su se pojavile u javnosti.

Kako je naveo, sredstva dolaze iz Akcionarskog fonda, a ne iz rasprodaje državne imovine.

"Vodimo odgovornu fiskalnu politiku"

Vučić je istakao da Srbija nastavlja da vodi odgovornu ekonomsku politiku.

Prema njegovim rečima, međugodišnja inflacija u junu iznosila je 2,7 odsto, dok je javni dug Srbije oko 43 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

- Naš cilj je da inflacija ostane ispod tri odsto, a javni dug ispod 50 odsto BDP-a - rekao je Vučić.

Šta je Akcionarski fond?

Komentarišući tvrdnje da će pomoć građanima biti finansirana prodajom državne imovine, predsednik je objasnio da je reč o sredstvima Akcionarskog fonda.

Akcionarski fond osnovan je 2010. godine radi upravljanja akcijama državnih preduzeća koje nisu prodate tokom privatizacije.

Prema dostupnim podacima, pravo na akcije fonda ima više od 4,8 miliona punoletnih građana Srbije, koji zajedno poseduju 98,65 odsto akcija, dok državi pripada preostalih 1,35 odsto.

Fondom upravlja Ministarstvo privrede, koje donosi odluke o raspolaganju akcijama.

Pomoć građanima uskoro

Vučić je ponovio da država planira nove mere pomoći građanima, naglašavajući da one neće ugroziti stabilnost javnih finansija.

Detalji o iznosima i načinu isplate, kako je ranije najavljeno, biće predstavljeni nakon završetka svih procedura.