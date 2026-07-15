Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je juče velikoj vojnoj paradi u Parizu povodom obeležavanja francuskog nacionalnog praznika Dana pada Bastilje, a u ponedeljak uveče, odmah po dolasku u Pariz, obratio se novinarima i tom prilikom je odgovorio na tvrdnje blokadera da mu je „rejting posrnuo”.

Prvi čovek Srbije je žestoko odgovorio opozicionarima.

- Kada pričaju o posrnulom rejtingu, plašim se da oni nisu čitali istraživanja. Plašim se da baš ne znaju šta bi rekli i misle da tim svojim neistinama mogu nekoga da ohrabre. To vam je kao priče o Jovanjici, kao priče o mrtvom dečaku iz Valjeva, kao priče o Sarajevo-safariju i o svemu drugom. To sve trebalo je mene da prikaže kao monstruma, kao što ovde treba da kažu kako su oni mnogo jaki, a mi mnogo slabi. Verujte mi, razlika će biti tolika da nikome neće biti ni do čega s njihove strane, a kamoli do izražavanja velikog nezadovoljstva - poručio je Vučić.

Prvi čovek Srbije je dodao da podaci kojima blokaderi barataju nemaju nikakvu vezu s istinom.

- Oni ne žele da razgovaraju sa stvarnim istraživačima javnog mnjenja. Oni ne žele da čuju šta je to što ljudi u Srbiji misle, a ja moram da kažem da ja i dalje nisam zadovoljan. Vi kad mi kažete 46, 47 ili 48 odsto, ja nisam zadovoljan. To jeste apsolutna većina u parlamentu. Ja nisam zadovoljan zato što mislim da se trudimo i borimo, i da zaslužujemo veće poverenje naroda - poručio je Vučić.

Inače, Vučić je u Pariz došao na poziv Emanuela Makrona, predsednika Francuske. Ono što još više ističe važnost ove posete je činjenica da je Vučić prvi predsednik Srbije koji je dobio poziv da prisustvuje proslavi francuskog praznika, kao i da je on jedini predstavljao zemlju koja nije član NATO, EU ili Koalicije voljnih. Takođe, Vučić je paradu pratio iz prvog reda, čime su mu domaćini ukazali posebnu čast.

Aleksandar Vučić nije krio svoje zadovoljstvo posle završetka parade, i kako kaže, pre svega želi da se zahvali našim francuskim prijateljima.

- Imali smo čast danas da budemo predstavljeni na paradi, posebno sam srećan na kraju kada sam video i srpsku zastavu, iako mi nismo učestvovali sa našim vojnim ešalonom jer nismo deo ni Koalicije voljnih, koja je formirana u decembru 2025. godine. Tu su vam one zemlje koje se zalažu za podršku Ukrajini koje su napravile ogroman savez za pomoć toj zemlji, nismo ni deo Evropske unije ni NATO i zato posebno hvala predsedniku Francuske na izuzetnoj podršci i poštovanju koje je pokazao Srbiji. Lepo je bilo danas biti građanin Srbije, posebno predstavljati Srbiju i nadam se da ćemo imati priliku da uzvratimo našim francuskim prijateljima bilo kada u budućnosti - rekao je Vučić.

Udarci koje bi agresor na Srbiju pretrpeo bili bi 100 puta veći nego 1999. godine

Predsednik Srbije je izjavio da su ga u Parizu svi pitali za novo oružje koje je Srbija nabavila iz Kine.

- Pitali su me za kineske rakete, rekao sam da ih imamo i imaćemo ih još. Drugi moraju da razmisle kada prave koalcije protiv Srbije. Mi nikada više nećemo biti džak za udaranje. Više niko neće moći Srbiju da napadne. Jer udarci koje bi potencijalni agresor pretrpeo bi bili stotinama puta veći nego što su bili 1999. godine - izjavio je Vučić.

Uskoro novo povećanje plata i penzija

Predsednik je najavio novo povećanje plata i penzija.

- Čućete uskoro koliko će biti povećanje penzija krajem decembra i povećanje plata u januaru. Kod nas se sve zna unapred, jer smo ozbiljna zemlja - otkrio je Vučić.

Neću da Srbiju uvlačim u sukobe

Upitan da prokomentariše lažne navode blokadera, koji se podsmevaju jer Vučić nije prisustvovao skupu Koalicije voljnih, predsednik Srbije kaže:

- Nisam primetio, nemam vremena da se bavim tim likovima. Kada odgovarate neznalicama, onda i sami postajete slični njima. Nisam bio na skupu Koalicije voljnih zato što nisam prihvatio da Srbija bude deo Koalicije voljnih. Da jesam, bio bih odmah uz Makrona, Starmera i Merca, koji su to osnovali. Ja vodim politiku koju sam obećao, politiku vojne neutralnosti. Neću da Srbiju uvlačim u sukobe. Ništa važnije ne postoji od Srbije. Da hoću da budemo deo NATO, primili bi nas odmah – zaključio je Vučić.

Moćni dronovi kamikaze, 315 vozila i 98 aviona

U paradi je učestvovalo skoro 6.700 vojnika u pešadijskom ešelonu, 98 aviona, 31 helikopter i 315 vojnih vozila, prenosi BFM TV.

Parada je otpočeta nadletanjem aviona akro-grupe „Patrola Francuske", sačinjene od devet „alfadžeta“ ili „velike devetorke", praćene sa dva „miraža 2000“ u kojima su bili ukrajinski kopiloti i koji su preleteli tačno iznad Trijumfalne kapije i Jelisejskih polja, ispuštajući dim u bojama francuske zastave.

Zatim su Jelisejska polja nadleteli „rafali“, „miraži“, MRTT i borbeni avioni partnerskih zemalja, zatim i mornarički „rafali“ i letelice specijalnih vojnih vazduhoplovnih i kosmičkih snaga.

Nebom su preleteli i eskadrila helikopterskih jedinica, a među njima i simbol francuske, helikopteri „tigar“; koji su nedavno učestvovali u operacijama rušenja iranskih dronova tokom sukoba na Bliskom istoku. U paradi su takođe učestvovali i helikopteri „gazela" i „kugar".

Francuska je na ovogodišnjoj paradi prvi put zvanično prikazala novi sistem lansera FPV jurišnih dronova integrisan na terenska vozila (ford rendžer). Svako od ovih vozila u zadnjem delu nosi kontejnere sa ukupno 20 FPV dronova kamikaza. Samo jedan vod od šest ovakvih ford rendžera može u sekundi da lansira 120 dronova.