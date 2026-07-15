Ono što mesecima kriju i pokušavaju da uviju u oblandu mirnih protesta i demokratske borbe plenumaši su otvoreno priznali, i to usred Hrvatske, da se pripremaju za nasilno preuzimanje vlasti u Srbiji!

Naime, ideolog propalih blokada i dežurni srbomrzac Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose, gostovao je u jednom hrvatskom podkastu, gde je bez ikakvog stida i srama ogolio jeziv plan zapadnih poslušnika - izbora neće biti, već se sprema nasilni prevrat, haos na ulicama i prolivanje srpske krvi po scenariju petog oktobra.

Janjić je u naletu iskrenosti pred hrvatskim domaćinima, koji su sa oduševljenjem gutali svaku njegovu reč protiv sopstvene države, otvoreno poručio da opozicija ne želi izbore jer zna da na njima nema nikakve šanse protiv Aleksandra Vučića. Umesto toga, prizivaju scenario iz 2000. godine i nasilno otimanje vlasti mimo volje naroda.

- Mi trenutno nemamo uslove za bilo kakve fer izbore, imaćemo nasilje, krađu... Imaćemo izbore koje niko neće priznati, čak i ako se održe. Tako da, mislim da se u tom nekom previranju koje jako liči na Srbiju pred odlazak Miloševića 1999. godine i posle bombardovanja ili, kako se kaže, vojne akcije NATO, kada je izabran model petog oktobra, da se tu sada ti veliki dogovaraju šta stvarno imaju na sceni - poručio je Janjić.

On je potom dodao su blokaderi spremni da pogaze sve demokratske principe da bi došli na vlast.

- Dakle, i ja sam za izbore, ali stalno govorim da to što sam ja i što su pobunjeni građani i možda većina građana koja ne razmišlja za izbore ne znači da su svi za demokratiju. Ako nema ovih izbora, moguća je promena vlasti - rekao je Janjić.

Iz ove skandalozne izjave jasno se vidi nekoliko ključnih i opasnih stvari koje dokazuju da je u toku opšta ofanziva na stabilnost Srbije.