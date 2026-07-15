Generalni sekretar predsednika Republike Suzana Paunović izjavila je juče da su u prva tri dana na platformu „Ko si bre ti“ stigle 3.134 prijave građana, od kojih se 920 odnosi na bahato ponašanje javnih funkcionera, dok su više od polovine prijava lične žalbe, pritužbe i molbe građana.

Paunovićeva je navela da se 459 prijava odnosi na korupciju, a da je 1.719 prijava u kojima su građani izneli infrastrukturne i druge probleme u svojim sredinama.

Istakla je da prijave čitaju predsednik Aleksandar Vučić, na čiju je inicijativu i pokrenut portal, i tim ljudi koji je odabrao i dodala da se svaka prijava proverava i da će biti urađeno sve što je moguće da građani dobiju odgovor i odgovarajuću reakciju države.

Prema njenim rečima, broj prijava pokazuje da je veliko interesovanje građana i da je puštanje platforme u rad bilo osnovano, kao i da postoji veliko poverenje građana u predsednika Aleksandra Vučića.

Ona je dodala da građani mogu da podnesu tri vrste prijava i da se prva grupa prijava odnosi na bahato ponašanje javnih funkcionera, dok drugu grupu čine prijave na korupciju gde građani mogu da prijave različite vrste zloupotreba od javnih funkcionera, bilo da je reč o zloupotrebi javnih resursa ili druge vrste zloupotreba koje su usmerene na sticanje imovinske ili protivpravne koristi.

- Treća grupa prijava su 'ostalo' i početna ideja je bila da se tu prijavljuju neka druga ponašanja javnih funkcionera koja nisu bahato ponašanje ili korupcija. Međutim, taj segment prijava se pretvorio u individualne molbe građana, njihove lične probleme i pritužbe, što najčešće nema nikakvog dodira sa ponašanjem javnih funkcionera, ali je značajno da i na te prijave obratimo pažnju - objasnila je Paunovićeva.

Navela je da su za predsednika Vučića podjednako značajne prijave koje se odnose na bahato ponašanje i korupciju, ali i one u kojima građani ukazuju na svoje infrastrukturne i druge probleme.

- Mole za puteve, žale se da u nekim naseljima nedostaje voda. Ukazuju na probleme koje imaju sa radnicima u sistemu zdravstva, sa advokatima, izvršiteljima... Dobili smo i jedan broj prijava na rad poštara, upravnika zgrada... Svakoga dana svaku prijavu pogledamo i proverimo, tako da predsednik ima informacije o tome kako portal funkcioniše i gde su najveći problemi na koje građani ukazuju - rekla je Paunovićeva.

Napomenula je da su prijave različite sadržine, od prijave da nezaposleni građanin koji je osoba sa invaliditetom duže od godinu dana ne može da zakaže sastanak u kabinetu predsednika opštine, žalbe na direktora biblioteke koji je zatvorio vatrogasni put do sportske hale, do problema sa penzionerskim karticama, reda vožnje na relaciji Zrenjanin-Kikinda-Subotica...