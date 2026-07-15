Dok običan narod muku muči, glavne perjanice sramnog blokaderskog pokreta po unapred razrađenom scenariju pobegle su na luksuzne turističke destinacije! Novac koji dobijaju za izazivanje haosa u Srbiji bez trunke srama troše u inostranstvu, najviše u Hrvatskoj i Crnoj Gori.

Najveći skandal u ovoj masovnoj bežaniji izveo je Zdravko Ponoš! Da podsetimo, baš u trenutku kada je trebalo da se javi nadležnom tužiocu i položi račune za svoju ulogu u aferi „zvučni top“, Ponoš je spakovao kofere i zbrisao na letovanje! Svesno je iskoristio trenutak da umakne pravdi i uživa na plaži dok državni organi čekaju odgovore na ključna bezbednosna pitanja!

Da je masovni odlazak plenumaša na letovanje deo šireg plana, pokazuje primer takozvanih studenata u blokadi s Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu koji su volšebno na takozvanom plenumu najavili letnju pauzu od blokaderskih aktivnosti!

Pravi razlog je taj što im je preko potreban „odmor“ od propale obojene revolucije koju su pokušali da sprovedu na ulicama naših gradova.

Ali, nije jedino Ponoš otišao u inostranstvo na odmor.

Naime, kontroverzna tužiteljka u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu Bojana Savović trenutno se bezbrižno baškari u Italiji i uživa u punom luksuzu, dok njena saučesnica Milena Stefanović, docent na FDU i desna ruka rektora Vladana Đokića, hvata hlad na Luštici. Odatle Stefanovićeva izdaje preskupe apartmane i zgrće ogromne pare, iako u Srbiji konstantno glumi žrtvu, a ujedno služi i kao omiljeni pion novosadskih blokadera za takozvanu studentsku listu.

Istovremeno, Vladimir Štimac je već „overio“ Crnu Goru, a za avgust planira odlazak u mondenska letovališta u Hrvatskoj. Tamo ga već spremno čeka Gazela Pudar Draško, iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, koja je već zauzela strateški položaj na Hrvatskom primorju i užurbano pravi logističku bazu za ostatak ove dobro uigrane ekipe koja tek treba da joj se pridruži!

Ono što posebno upada u oči je činjenica da ovi lažni borci za narod masovno hrle u Hrvatsku baš u danima kada ta zemlja sramno slavi proterivanje i ubijanje stotina hiljada Srba u zločinačkoj akciji „Oluja“! I ne samo to, u Hrvatskoj se tek očekuje dolazak većeg broja blokadera koji tamo odlaze po nove naloge.

To potvrđuje i šokantan potez Rektorata Univerziteta u Beogradu, sa rektorom Đokićem na čelu, koji je brže-bolje proglasio kolektivni odmor krajem jula kako bi se olakšala mobilizacija novih blokaderskih snaga.

Svima su još u ušima monstruozne reči blokaderske miljenice Mile Pajić koja je javno zapretila Srbima: „Ko ne čuje pesmu - čuće Oluju“. Postavlja se logično pitanje: Da li je ovaj „kolektivni odmor“ zapravo šifra za kolektivnu instruktažu u antisrpskim centrima moći u Hrvatskoj, kako bi po povratku ponovo udarili na državu?

Odgovor ćemo saznati vrlo brzo, čim se ovi „revolucionari“ vrate sa svojih preskupih letovanja!