Predsednik je istakao da je ovo za našu zemlju velika čast, ali je izrazio žaljenje prema ljudima kojima smeta uspeh sopstvene države.

-Žao mi je kada vidim da ljudi u našoj zemlji, postoje oni koji ne vole svoju zemlju i njene uspehe. Neretko, time govore više o sebi, nego o meni i evropskim liderima. Kada imam drugačiji stav, nikada ne vređam - poručio je predsednik.

Podsetimo, predsednik Vučić boravi u Parizu na poziv predsednika Makrona gde će prisustvovati Vojnoj paradi povodom obeležavanja Nacionalnog praznika Republike Francuske - Dana pada Bastilje. Vučić će na svečanosti jedini predstavljati zemlju koja nije ni član NATO-a, ni EU, ni Koalicije voljnih.