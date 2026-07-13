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"Mi smo jedini koji snimo član ni EU, ni NATO, ni Koalicije voljnih a da smo ovde prisutni. Severna Makedonija je postala nova članica Koalicije."

"Dugo sam razgovarao večeras i sa Uruslom, i sa holandskim premijerom. Kao što znate Holandija je najviše prepreka postavljala Srbiji na EU putu. Dugo sam razgovarao sa Plenkovićem, Ramom, naravno francuskim predsednikom..."

"Ja sam prvi predsrednik koji je pozvan. Naravno i drugi su se sastanci danas održavali danas u Parizu, ali to nije stvar Srbije. Svakako velika čast za Srbiju da prisustvujem na paradi."

"Emanuel mi je rekao naći ću način da dođeš na paradu. I našao je način, i hvala mu na tome. Pokazao je i neku vrstu ličnog prijateljstva i poštovanje prema Srbiji. Bilo je lepo večeras biti predstavnik Srbije. Dobro je da je naša zemlja predstavljena tu."

Na pitanje medija o izjavama Đilasa, Vučić je rekao:

"Meni je žao što u Srbiji postoje ljudi koji ne vole svoju zemlju. Neretko time govore više o sebi nego o meni ili tim EU liderima. Ja i kada imam drugačiji stav ne moram da vređam nikoga od njih. Neću da vređam ni jednog lidera Evrope, ok imate svoje interese, mi imamo naše. Svako neka radi ono što je dobro za njegovu zemlju. A da ih mrzim zato što sam nemoćan, to neću."

"Predamnom je mnogo teških dana do raspisivanja izbora. Pred nama je još jedan put koji će biti težak iz mnogo razloga, i opet ćemo da gledamo da zaštitimo interese Srbije. Kada govore o posrnulom rejtingu plašim se da nisu čitali istraživanja. Oni pokušavaju sebe da prevare, kao sa svim ostalim lažima. Verujete mi razlika će biti tolika da nikome sa njihove strane neće biti ni do čega. Srvari su drugačije, ali oni ne žele da ih vide. Oni ne žele da čuju šta ljudi u Srbiji misle."

"Ja nisam došao ovde da se provedem, došao sam samo zbog toga da radim za svoj narod. I kada vidim šta nam ljudi zahtevaju. Već je došlo blizu 3000 prijava. Mi radimo i već radimo na tome. Ako pomognemo 300, 400, 500 ljudi ja sam srećan čovek."

"Ja tražim greške u nama, a oni u onima koji objavljuju rezultate koji im se ne sviđaju. Žao mi je i zbog opozicionih stranaka."

"Nisam video Sanćeza, on će možda doći sutra. Veliki su požari, mnogo ljudi je poginulo i izražavam saučešće Španiji. Nadam se da takvi toplotni talasi neće i nas zahvatiti. Baš je težak dan bio za Španiju. Ovde u Parizu sve se sprema za sutra uveče i očekuju veliku proslavu..."

"Sutra ćemo videti sve što je ponos Francuske ali i drugih NATO armija. Od Crne Gore sa 20-ak vojnika, do drugih armija. Mi nismo deo NATO, ni Koalicije, tako da nismo ovde sa vojskom, jer to nisam prihvatio. Ukrajina je danas potpisala ugovor za 16 rafala. Potpisan je ugovor za anti-balističkih raketa. To će da radi još 8 evropskih zemalja. Kupili su i SAMP sisteme, za PVO. To je ozbiljno naoružavanje. Ukrajina se ozbiljno naoružava."

"Pitali su me za kineske rakete, rekao sam da imamo ih i imaćemo ih još. Drugi moraju da razmisle kada prave kaolcije protiv Srbije. Mi nikada više nećemo biti džak za udaranje. Više niko neće moći Srbiju da napadne. Jer udarci koje bi potencijalni agresor pretrpeo bi bili stotinama puta veći nego što su bili 1999."

"Pogledajte šta se dešava i oko Irana, i oko Ukrajine. Ako me pitate koji nam je najveći problem je kako da rešimo pitanje cena nafte, da bi smo obuzdali probleme zbog ratova u svetu."