Proteklih godinu i po dana svedočimo političkoj predstavi, koja više podseća na cirkus, u kojoj tzv. studenti i opozicija uporno glume međusobnu distancu, dok ih u stvarnosti ujedinjuju isti cilj, rušenje aktuelne vlasti i destabilizacija Srbije.

Sve u svemu, kako se približava izborni ciklus, zajednički plan i cilj im se ruši kao kula od karata: ni studenata, ni liste, ni programa, ni opozicije, ni lidera, a ponajmanje alternative. Trenutno su na meniju međusobne podele i sukobi. Predstoji borba oko onog malog procenta zavedenih i ostrašćenih birača, koji još nisu uvideli propast projekta obojene revolucije i rušenja Srbije.

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