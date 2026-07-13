Vučić se iz Pariza obratio medijima:

-Sutra je velika parada. Sve NATO zemlje će imati svoje predstavnike. Mi smo jedina zemlja koja nismo članica EU, ni NATO, ni koalicija voljnih. To jeste čast za našu zemlju i zahvalan sam Makronu. Dugo sam razgovarao i sa Ursulom. Razgovarao sam sa holandskim premijerom, što je za nas od velikog značaja, jer su oni predstavljali prepreku na našem putu ka EU. Razgovaramo sam i sa Plenkovićem, Ramom... Naravno i sa Makronom. Sa rumunskim predsednikom, sa bugarskim premijerom Radovim. Sa slovenačkim premijerom, češkim premijerom. Najduže sam razgovarao sa Evropljanima, mislim iz evropskih organizacija i sa Plenkovićem. Za našu malu zemlju ovo je velika čast - rekao je predsednik.

Podsetimo, predsednik Vučić boravi u Parizu na poziv predsednika Makrona gde će prisustvovati Vojnoj paradi povodom obeležavanja Nacionalnog praznika Republike Francuske - Dana pada Bastilje. Vučić će na svečanosti jedini predstavljati zemlju koja nije ni član NATO-a, ni EU, ni Koalicije voljnih.