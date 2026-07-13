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Politika

"Razlika će biti tolika da im neće biti ni do čega" Vučić o izborima i rejtingu SNS!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da oni koji pričaju o navodno posrnulom rejtingu Srpske napredne stranke i njega nisu čitali istraživanja javnog mnjenja i istakao da stvari stoje mnogo drugačije, ali da njegovi politički protivnici ne žele to da vide.

Autor:  Amina Jusović
13.07.2026.23:19
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"Razlika će biti tolika da im neće biti ni do čega" Vučić o izborima i rejtingu SNS!
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"Kada pričaju o 'posrnulom rejtingu', plašim se da oni nisu čitali istraživanja. Plašim se da baš ne znaju šta bi rekli i misle da tim svojim neistinama mogu nekoga da ohrabre. To vam je kao priče o Jovanjici, kao priče o mrtvom dečaku iz Valjeva, kao priče o Sarajevo Safariju i o svemu drugom. To sve trebalo je mene da prikaže kao monstruma, kao što ovde treba da kažu kako su oni mnogo jaki, a mi mnogo slabi. Verujte mi, razlika će biti tolika da nikome neće biti ni do čega s njihove strane, a kamoli do izražavanja nezadovoljstva velikog", rekao je Vučić novinarima u Parizu. 

On je to rekao na pitanje da prokomentariše pisanje Nove S i izjavu Borisa Tadića da je najavljena pomoć za penzionere i punoletne građane "lek za posrnuli rejting", dodajući i da je on oprezan i pesimista po prirodi i da je pred njim još mnogo teških dana do raspisivanja izbora, ali da njegovi politički protivnici ne žele da vide istraživanja. Dodao je da oni ne žele ni da razgovaraju sa svojim građanima.

"Oni ne žele da razgovaraju sa stvarnim istraživačima javnog mnjenja. Oni ne žele da čuju šta je to što ljudi u Srbiji misle, a ja moram da kažem da ja i dalje nisam zadovoljan. Vi kad mi kažete 46, 47 ili 48 odsto, ja nisam zadovoljan. To jeste apsolutna većina u parlamentu. Ja nisam zadovoljan zato što mislim da se trudimo i borimo, i da zaslužujemo veće poverenje naroda", rekao je Vučić.

Dodao je da bi mogao da, kako je rekao, "uništi" svoje političke protivnike time što će objavljivati istraživanje jedine relevantne agencije u Srbiji koje ima na svakih nedelju dana. 

"Pa ja to ne želim. Ja sebe uništavam zato što gledam naše slabosti. Zato što gledam šta mi ljudi zameraju, i gledam da to ispravim. Gledam da pokažem veću brigu prema ljudima", naveo je Vučić.

On je rekao i da će sutra obavestiti narod o, kako je rekao, "narednom putu koji će biti težak, veoma težak, iz različitih političkih razloga" i dodao da će "opet gledati da zaštiti srpski nacionalni interes".

 

 

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