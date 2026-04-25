Politička scena dodatno se uzburkala nakon objave narodnog poslanika iz redova opozicije,ZLF, koji je javno izneo detalje susreta sa blokaderom Srđanom Milivojevićem.

Kako je naveo, do susreta je došlo nedavno, a razgovor je bio direktan i bez ulepšavanja.

– Malopre sam sreo Milivojevića i pitao ga da li će se izviniti za izrečenu neistinu. Rekao je da javno sigurno neće. Toliko o tome – poručio je poslanik u objavi.

Ova izjava dolazi nakon što je prethodno optužio Milivojevića da je u javnom nastupu izneo neistine, i to, kako tvrdi, više puta.

U ranijoj objavi naveo je da je, gledajući emisiju, čuo kako njegov kolega ponavlja, kako kaže, „notornu neistinu“, što je dodatno zaoštrilo odnose među "kolegama blokaderima".

Sukob bez naznake smirivanja

Najnovija izjava ukazuje da se situacija neće brzo smiriti među opozicijom, jer, prema tvrdnjama poslanika, izvinjenje – barem javno – neće biti upućeno.