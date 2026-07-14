Blokaderi ne odustaju od pokušaja da opstruišu svaki projekat važan za Srbiju! Ovoga puta na udaru se našao Ekspo 2027, najveći međunarodni događaj koji će naša zemlja organizovati i koji bi Srbiji trebalo da donese milijarde evra investicija, desetine hiljada radnih mesta i ogroman razvojni zamajac.



Takozvani studenti u blokadi Univerziteta u Beogradu pozvali su umetnike, kulturne radnike, organizacije, udruženja i zaposlene u ustanovama kulture da bojkotuju konkurse, programe i sve aktivnosti u okviru Ekspa 2027.

U objavi na društvenim mrežama blokaderi tvrde da Ministarstvo kulture sredstva usmerava ka projektu Ekspo i zbog toga pozivaju ustanove kulture da odbiju učešće u programima ove međunarodne manifestacije.

Ovim potezom blokaderi su još jednom pokazali da im smeta svaki projekat koji doprinosi razvoju zemlje i jačanju međunarodnog ugleda Srbije. Inače, ispod posta na zvaničnom nalogu blokadera objavljen je veliki broj komentara, mahom negativnih.

Je l’ vam to kampanja za izbore? A mnogo će vas poslušati, auu. A koji to studenti pozivaju i da li ti studenti idu na predavanja ili blokiraju ulice zarad dnevnica iz HR? Jel vas isplaćuju u evrima? Ili sve ide na kripto?, samo su neki od komentara.

- Samo pozivate na neke bojkote i na blokade,da li vam je to predizborni program? Vi ste najveći idiotiiii...moreee nosite se u tri lepe – pišu korisnici Iksa.

Inače, predsednik Srbije Aleksandar Vučić i prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali obišli su u nedelju gradilište Ekspa u Surčinu.

- I samo da vam još pokažemo, da vidite kako napreduje stadion. Ovo je gradilište. Samo da vidite ovde kako veličanstveno izgleda stadion. Nema veze, pokisnućemo, ali samo da vidite, ljudi, kako čudesno izgleda stadion i baš sam srećan - rekao je Vučić.

On je napomenuo da će većina radova biti završena do početka marta.

- Ako se ne varam, mi smo sada na istočnoj tribini. Meni deluje malo manje, ja sam navikao na onu atletsku stazu na Marakani, ali sam, 20 puta smo proverili, sve je po najvišim svetskim standardima. I biće onako upakovano, upakovano, kao bombonjera. Čudesno će da izgleda i ovo ćemo da završimo, spoljne radove, krov da se postavi, sve da se uradi do marta. Ostaće nam deo unutrašnjih radova, biće fascinantno dekorativno svetlo kojim ćete moći da se ponosite - poručio je Vučić.

On je potom iskoristio priliku da se zahvali svima koji su angažovani na najvećem projektu u istoriji Srbije.

- Hvala svim ljudima. Hvala vam, ljudi, čuda činite i sve ono što je izgledalo nemoguće postaje moguće i još je trka s vremenom, ali uspećemo i pobedićemo i hvala vam i živela Srbija - poručio je predsednik Vučić.

- Velike stvari radimo. Uprkos mom strahu i stalnom pitanju, hoćemo li završiti, u ovom trenutku mogu da kažem da vidim svetlo na kraju tunela. Ogromnim radom i trudom savladaćemo sve prepreke i predstaviti Srbiju u svetu na najbolji mogući način - zaključio je predsednik Srbije.