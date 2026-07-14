Dugo su blokaderi pokušavali da sakriju međusobne sukobe, ali to više nije moguće, i sav prljavi veš je isplivao na površinu. Ovoga puta se oglasio lažni ekolog Aleksandar Jovanović Ćuta, koji je za krah uličnih protesta optužio takozvane studente u blokadi koji su, po njegovom mišljenju, krivi i za sve veće podele u društvu.

Razočarani Ćuta je konstatovao da je jedini dobitnik u trenutnoj situaciji - Aleksandar Vučić.

- Zapravo, ovde niko nikog ne poštuje. Ovde su ljudi skloni da se između sebe kolju, a za to vreme Vučić trlja ruke. Jedini način da on ode sa vlasti jeste da prestanu te podele i da svi stanu na jednu stranu - rekao je Ćuta.

On je optužio blokadere da su podelili društvo.

- Kad kažemo studenti, na koga tačno mislimo. 240.000 studenata ima u Srbiji i kad kažemo studenti, ja stvarno ne znam na koga mi tačno mislimo - dodao je.

On je poručio da plenumaši moraju jasno da saopšte ko su i šta zastupaju.

- Mora jasno i glasno da se kaže ko si, šta si, kakav ti je plan i kakav ti je program. I da pozoveš ljude na okupljanje, a ne da se ograđuješ, da se ne predstavljaš i da budeš anoniman. Tako nijedan režim neće pasti, a pogotovo ne ovaj - zaključio je Ćuta.

U moru svakodnevnih sukoba izdvojio se obračun bivšeg poverenika za informacije od javnog značaja Rodoljuba Šabića i Srđana Milivojevića, predsednika Demokratske stranke.

Naime, DS je prethodnih dana bila najglasnija u napadima na Šabićevu odluku da se vrati u REM, tvrdeći da je u pitanju „izdaja borbe građana i studenata“.

- Nisam čuo studente, a nisam znao da je predsednik DS-a student! A nisam siguran da DS ima takve resurse da oni govore u ime građana! To je paušalno, olako i nema prava da tako govori - rekao je Šabić.

Gostujući na N1, Šabić je pobesneo i na ostatak opozicije koja ga je prethodnih dana napadala.

- Jeste li rekli u Briselu da ste protiv REM-a?! Voleo bih da ih pitam da li oni kad idu u Brisel da tamo razgovaraju, da li su im rekli ikada da su protiv REM-a? - pitao je Šabić.

Potom se u svađu uključio i Bogdan Radovanović iz Zeleno-levog fronta.

„Štetno je kada se lider jedne parlamentarne opozicione stranke spušta na nivo javnog blaćenja ljudi poput Rodoljuba Šabića i Maje Stojanović. O njihovom integritetu, profesionalnosti i doprinosu borbi za vladavinu prava i evropske integracije teško da ima pravo da drži lekcije, pre će biti obrnuto. U politici se autoritet ne gradi diskvalifikacijama, već argumentima“, napisao je Radovanović na Iksu.

Ponošev poslanik priznao: Vučićeva platforma nas je uništila

Slobodan Cvejić, poslanik u Skupštini Srbije iz redova stranke Srbija centra Zdravka Ponoša, priznao je da je Vučić opoziciji izbio adut na kom su planirali da zasnuju kampanju - temu korupcije.

Tokom gostovanja na tajkunskoj N1, on je rekao:

- I meni je bilo od starta jasno da Vučić ovo radi zato da bi, da kažem, oteo temu kojom opozicija dominira u političkom prostoru već dugo vremena. Tako da svakako će to imati nekakav efekat u toj kampanji i u medijskim nastupima, u medijskoj borbi - rekao je Cvejić.